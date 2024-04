Gazzetta dello Sport - Il patto tra Allegri e lo spogliatoio: cosa è successo dopo Lazio-Juventus

Dopo la sfuriata a caldo, il tecnico avrebbe convocato i senatori dello spogliatoio per un confronto in vista del finale di stagione.

Dopo l'inquietante prova offerta all'Olimpico in campionato, la Juventus si è improvvisamente ritrovata in Coppa Italia mettendo sotto la Lazio, ovvero la stessa avversaria sofferta in lungo ed in largo pochi giorni prima.

Ecco perché molti si chiedono cosa ci sia dietro l'improvvisa metamorfosi bianconera, che ha permesso alla Juventus di porre solide basi per la qualificazione alla finale.

A svelarlo è 'La Gazzetta dello Sport', che pubblica un retroscena su quanto sarebbe successo all'interno dello spogliatoio tra Pasqua e Pasquetta.