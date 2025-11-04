Allegri alla scoperta della coppia Pulisic-Leao: solo 21 minuti insieme in campo per il tandem del Milan designato in estate

Chi ha dato una mano fondamentale quando sono mancati Leao e Pulisic è stato Alexis Saelemaekers. Il belga ha dato un contributo fondamentale, a turno, ai due big rossoneri, con idee e guizzi.

La controprova è la standing ovation che gli ha riservato San Siro all’uscita contro la Roma. Il giocatore per Allegri è fondamentale e chissà che, con Leao e Pulisic insieme in campo, non possa ulteriormente alzare il suo livello prestazionale.