Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
leao pulisic milan 2025 26 esultano 2 1Getty
Matteo Occhiuto

Allegri alla scoperta della coppia Pulisic-Leao: solo 21 minuti insieme in campo per il tandem del Milan designato in estate

Il Milan in settimana spera di ritrovare Chris Pulisic: l’americano è il compagno d’attacco designato di Leao, ma gli infortuni hanno privato Allegri prima di uno e poi dell’altro.

Pubblicità

Prima Rafa, poi Chris. Il Milan in stagione ha dovuto far fronte con tanti infortuni, a partire da quelli patiti dai suoi giocatori chiave a livello offensivo, Leao e Pulisic. Il portoghese si infortunò nel match contro il Bari di Coppa Italia, rientrando solamente alla quinta giornata contro il Napoli.

L’ex Chelsea, invece, è ancora ai box dopo il ko in Nazionale, ma Allegri confida di riaverlo in gruppo nella settimana che porterà al match del Tardini contro il Parma.

Un rebus che, se risolto positivamente, potrebbe consentire a Max di avere a disposizione i due attaccanti designati, in estate, come riferimenti offensivi del 3-5-2 dell’allenatore di Livorno.

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP

    NUMERI AL TOP PER RAFA E PULISIC

    Pulisic ha segnato 4 gol e 2 assist in Serie A, dimostrando la solita enorme costanza di rendimento che l’ha contraddistinto nel suo percorso al Milan. L’unica macchia è stata il rigore sbagliato a Torino contro la Juve.

    Di contro, invece, Rafa è tornato con grande fame dall’infortunio: doppietta contro la Fiorentina, rete contro il Pisa, assist decisivo con la Roma. In due hanno partecipato complessivamente a 10 dei 15 goal del Milan, il 66%.

    • Pubblicità
  • Liverpool FC v AC Milan Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    QUASI MAI IN CAMPO INSIEME

    Tutto questo, peraltro, senza mai giocare insieme o quasi. Pulisic e Leao hanno condiviso solo 21 minuti in campo contemporaneamente in A, curiosamente l'esatta somma dei loro numeri di maglia: 10 minuti contro il Napoli, 11 a Torino contro la Juve.

    Gli infortuni hanno privato, dunque, Allegri del suo duo designato, ma l’attesa potrebbe finalmente essere terminata. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • GImenez NkunkuGetty Images

    LE ALTERNATIVE HANNO DELUSO

    C’è poi da dire che, fin qui, i piani B non hanno fatto emozionare. Sia Gimenez che Nkunku hanno dato meno rispetto a quanto ci si aspettasse: il messicano si è sbattuto ma senza dare pericolosità in zona goal, il francese è ancora in evidente ritardo di condizione e distante dall’incisività mostrata in passato.

  • AC Milan v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    L’IMPORTANZA DI SAELEMAEKERS

    Chi ha dato una mano fondamentale quando sono mancati Leao e Pulisic è stato Alexis Saelemaekers. Il belga ha dato un contributo fondamentale, a turno, ai due big rossoneri, con idee e guizzi. 

    La controprova è la standing ovation che gli ha riservato San Siro all’uscita contro la Roma. Il giocatore per Allegri è fondamentale e chissà che, con Leao e Pulisic insieme in campo, non possa ulteriormente alzare il suo livello prestazionale.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL