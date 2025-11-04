Allegri alla scoperta della coppia Pulisic-Leao: solo 21 minuti insieme in campo per il tandem del Milan designato in estate

Prima Rafa, poi Chris. Il Milan in stagione ha dovuto far fronte con tanti infortuni, a partire da quelli patiti dai suoi giocatori chiave a livello offensivo, Leao e Pulisic. Il portoghese si infortunò nel match contro il Bari di Coppa Italia, rientrando solamente alla quinta giornata contro il Napoli.
L’ex Chelsea, invece, è ancora ai box dopo il ko in Nazionale, ma Allegri confida di riaverlo in gruppo nella settimana che porterà al match del Tardini contro il Parma.
Un rebus che, se risolto positivamente, potrebbe consentire a Max di avere a disposizione i due attaccanti designati, in estate, come riferimenti offensivi del 3-5-2 dell’allenatore di Livorno.