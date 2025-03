Il PSV, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia: “Ad un giocatore è stata diagnosticata la tubercolosi, adottate le misure necessarie”.

Allarme tubercolosi in casa PSV. Il club di Eindhoven ha infatti comunicato in via ufficiale che uno dei suoi giocatori ha contratto la malattia.

La preoccupazione è elevata, visto che si tratta di un qualcosa di tanto pericoloso quanto infettivo e contagioso, tuttavia secondo la società al momento la possibilità di ulteriori infezioni è da considerarsi ridotta.

A fare il punto sulla situazione è stato lo stesso PSV attraverso il suo sito ufficiale.