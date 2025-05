Alexander-Arnold lascia il Liverpool, ufficialmente: ha già scelto la sua prossima squadra

Simbolo e trascinatore del Liverpool, Alexander-Arnold ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera a partire da luglio.

Non è certo un colpo di scena, ma ora è arrivata anche l'ufficialità data dallo stesso Liverpool. Al termine della stagione, ormai imminente, Trent Alexander-Arnold lascerà i Reds. In una nota ufficiale pubblicata nella mattinata del 5 maggio, infatti, il club Campione della Premier League ha confermato la volontà del giocatore di salutare il club di una vita.

"Trent Alexander-Arnold ha informato il Liverpool FC della sua intenzione di lasciare il club quest'estate alla scadenza del suo attuale contratto" fa sapere la società Reds.

"Prima di tutto, voglio dire che non è una decisione facile e che ci ho pensato a lungo" confessa Alexander-Arnold al sito del Liverpool. "Sono qui da 20 anni, ho amato ogni singolo minuto, ho realizzato tutti i miei sogni, ho ottenuto tutto ciò che ho sempre desiderato qui".

"Dopo aver dato tutto giorno dopo giorno per 20 anni, sono arrivato a un punto in cui sento di aver bisogno di un nuovo cambiamento, di una nuova sfida per me come giocatore e come persona. E penso che ora sia il momento giusto per farlo".