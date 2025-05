Come giocherebbe il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso: Rodrygo rischia, dentro Alexander-Arnold, il ruolo di Mbappé

I Blancos dovrebbero salutare Ancelotti e affidarsi al grande ex. Che però non avrà vita facile nel mettere insieme i pezzi.

Il Real Madrid potrebbe trovarsi in difficoltà nelle prossime settimane. Al momento le cose non stanno andando bene e c'è il timore che le Merengues possano concludere la stagione 2024/25 senza trofei, Supercoppa Europea e Intercontinentale escluse. Sarebbe un fallimento enorme per un club che la scorsa estate ha acquistato Kylian Mbappé.

Ma c'è motivo di credere che in parte tutto ciò fosse prevedibile. Il Real Madrid è stato trascinato da Jude Bellingham alla fine del 2023 e sostenuto da Vinicius Junior all'inizio del 2024. Inoltre il centrocampo poteva contare sull'esperienza e sulle geometrie di Toni Kroos. Ora, ovviamente, tutto questo non conta più. Il Real non gioca bene. Bisogna cambiare.

Le mosse successive sono già state tracciate. Carlo Ancelotti sarebbe già in partenza, e a sua volta sembra che Xabi Alonso, da tempo accostato alla panchina del Real, sarà il suo successore. L'ex centrocampista non avrebbe un compito facile: non solo dovrebbe affrontare l'immenso scrutinio dei tifosi, ma avrebbe a disposizione anche una rosa assemblata in modo poco armonioso, con tantissimo talento ma anche evidenti lacune.

Sebbene Alonso abbia dimostrato di essere un tattico di rilievo al Bayer Leverkusen, si tratterebbe solo il suo secondo lavoro da allenatore professionista. Ecco dunque i diversi modi in cui potrebbe impostare il suo nuovo Real Madrid.