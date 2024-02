Alcaraz scalpita, Allegri studia la mossa: possibile chance dal 1’ con il Frosinone

La Juventus ospiterà il Frosinone domenica: Alcaraz potrebbe scendere per la prima volta in campo dal 1’ da quando veste bianconero.

Appena due punti messi in cascina nelle ultime quattro giornate di campionato ed una vittoria che si fa attendere ormai da più di un mese.

La Juventus domenica ospiterà all’ora di pranzo il Frosinone e lo farà sapendo che tra le mura amiche dello Stadium non saranno ammessi passi falsi.

A febbraio non solo ha visto scappare via un’Inter che sembra ormai lanciatissima nella corsa che conduce allo Scudetto, ma è stata costretta a subire il ritorno di un Milan che, distanziato ora di due sole lunghezze, sta mettendo a rischio un secondo posto che, fino a poche settimane fa sembrava in cassaforte.

L'articolo prosegue qui sotto

Per la sfida contro il Frosinone, Allegri potrebbe proporre un’importante novità a centrocampo: Carlos Alcaraz dal 1'.