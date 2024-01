Alcaraz alla Juventus: quando scatenò una mega rissa in Boca-Racing

Il nuovo acquisto della Juventus accese il finale della Supercoppa argentina nel 2022: dopo la sua esultanza, vennero estratti otto cartellini rossi.

I tifosi della Juventus potranno conoscere da vicino le doti fisiche e tecniche di Carlos Alcaraz, nuovo centrocampista a disposizione di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione.

Chiuso il trasferimento dal Southampton in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di sterline, utile a mettere una pezza sulle lacune della 'Vecchia Signora' nella zona nevralgica del campo.

Se le caratteristiche da incursore già solleticano la fantasia del popolo bianconero, un discorso a parte è da affrontare in relazione all'aspetto comportamentale, emerso in occasione della finale del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional del 6 novembre 2022, vinta dal suo ex Racing ai danni del Boca Juniors.