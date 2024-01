Carlos Alcaraz, chi è il jolly che la Juventus punta per rinforzare il centrocampo: può giocare ovunque

Omonimo del tennista spagnolo, Alcaraz è l'idea della Juventus per il mercato di gennaio: tentativo last minute per il centrocampista.

Carlos Alcaraz alla Juventus. Per chi segue il tennis, un cognome del genere non può che non portare al tennista spagnolo, ma per ovvi motivi non si tratta del classe 2003. Un equivoco che nasce non solo dallo stesso cognome, ma anche dallo stesso nome.

La differenza? Carlos Alcaraz Garfia è il tennista ventenne, Carlos Jonas Alcaraz il centrocampista ventunenne argentino che la Juventus sta portando a Torino in queste ultime ore di mercato. Due persone diverse, due continenti diversi, un ruolo e uno sport diverso. Un altro modo per distinguerli? Il calciatore è soprannominato Charly.

Alcaraz gioca al Southampton, squadra che lo ha portato in Europa nel 2022 dopo averlo ammirato al Racing, in Argentina. In terra britannica non è stato sempre un periodo rose e fiori, vista la retrocessione dello scorso campionato, ma le sue prestazioni hanno continuato ad attirare grandi squadre.