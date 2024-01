Alcaraz alla Juventus: ruolo, dove giocherà e come cambia il centrocampo

Colpo Carlos Alcarez per la Juventus: forze fresche per il centrocampo di Massimiliano Allegri.

Manca solo l'annuncio ufficiale per il volto nuovo della Juventus: è praticamente fatta per l'arrivo dal Southampton di Carlos Alcaraz.

Nessun legame di parentela con l'omonimo tennista spagnolo per il giocatore argentino che, in passato, fu seguito anche dall'Inter prima del trasferimento in Inghilterra, avvenuto per poco più di 13,5 milioni di euro.

Scuola Racing Club come Lautaro Martinez, Alcaraz si appresta ad entrare nelle rotazioni di Massimiliano Allegri per quanto riguarda la zona centrale del campo, con la possibilità di un impiego anche in altri reparti.