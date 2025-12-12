Al Real Madrid piove sul bagnato: contro l’Alaves potrebbe avere fino ad undici indisponibili

Quello che sta vivendo il Real Madrid è un momento molto complicato.

I Blancos infatti, non solo hanno perso l’ultima sfida interna di Champions League contro il Manchester City, ma sono reduci da una serie di risultati che hanno frenato la sua corsa in campionato.

Il Real ha vinto una sola delle ultime cinque partite di Liga e la cosa si è tradotta non solo nel primo tentativo di fuga del Barcellona che ora si è portato a +4 in vetta, ma anche nelle voci che vorrebbero la panchina di Xabi Alonso non più saldissima.

Le merengues cercheranno il riscatto domenica sul campo dell’Alaves, ma dovranno fare i conti con un’emergenza senza precedenti.