Xabi AlonsoGetty Images
Leonardo Gualano

Al Real Madrid piove sul bagnato: contro l’Alaves potrebbe avere fino ad undici indisponibili

Il Real Madrid non deve fare i conti solo con una crisi di risultati, ma anche con un’emergenza senza precedenti: contro l’Alaves sarà decimato.

Quello che sta vivendo il Real Madrid è un momento molto complicato.

I Blancos infatti, non solo hanno perso l’ultima sfida interna di Champions League contro il Manchester City, ma sono reduci da una serie di risultati che hanno frenato la sua corsa in campionato.

Il Real ha vinto una sola delle ultime cinque partite di Liga e la cosa si è tradotta non solo nel primo tentativo di fuga del Barcellona che ora si è portato a +4 in vetta, ma anche nelle voci che vorrebbero la panchina di Xabi Alonso non più saldissima.

Le merengues cercheranno il riscatto domenica sul campo dell’Alaves, ma dovranno fare i conti con un’emergenza senza precedenti.

  • RudigerGetty Images

    UNA DIFESA RIDOTTA ALL’OSSO

    Contro l’Alaves, Xabi Alonso non potrà contare su diversi elementi e in particolare c’è un reparto che è totalmente decimato: la difesa.

    Il tecnico del Real Madrid infatti, non potrà contare su Alexander-Arnold, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, oltre agli squalificati Fran Garcia e Carreras.

  • OUT CAMAVINGA A CENTROCAMPO

    A centrocampo non ci sarà certamente Camavinga, mentre è tutta da valutare la disponibilità di Valverde.

    E’ infatti alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a non lavorare con il gruppo e, anche qualora dovesse stringere i denti, dovrebbe essere schierato da terzino destro, visto che in quella porzione di campo Xabi Alonso non ha altre opzioni.

  • mbappeGetty Images

    MBAPPE’ IN FORTE DUBBIO

    Come se non bastasse, Xabi Alonso potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Kylian Mbappé in attacco.

    Il fuoriclasse francese è alle prese con un problema ad un ginocchio e negli ultimi giorni non ha potuto allenarsi con il resto della squadra. 

    Considerando che anche Endrick non ci sarà a causa di una squalifica, nel caso in cui nessuno dovesse riuscire a recuperare, il Real Madrid potrebbe avere ben undici giocatori indisponibili contro l’Alaves.

  • DA HUIJSEN L’UNICA BUONA NOTIZIA

    L’unica buona notizia dall’infermeria, per Xabi Alonso arriva dal fronte Huijsen.

    L’ex difensore della Juventus non gioca una partita ufficiale dallo scorso 23 novembre a causa di un infortunio muscolare.

    Adesso sembra finalmente pronto a tornare in azione, tanto che, data anche l’emergenza, contro l’Alaves dovrebbe essere certo di una maglia da titolare. 

LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0