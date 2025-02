Al Ittihad-Al Hilal dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o La7? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Ittihad vs Al Hilal

Al Ittihad ed Al Hilal si affrontano nel 21° turno di Saudi Pro League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

E’ una sfida che può assumere i contorni del bivio fondamentale, quella che nel 21° turno di Saudi Pro League vedrà affrontarsi l’Al Ittihad e l’Al Hilal.

Quella che andrà in scena sarà infatti una gara nella quale a contendersi punti decisivi per la vittoria del campionato, saranno le attuali prime due forze del torneo.

L’Al Ittihad, che è reduce da tre vittorie consecutive, comanda la classifica con i suoi 52 punti frutto di 17 vittorie, un solo pareggio e 2 sconfitte.

Quattro sono i punti in meno dell’Al Hilal campione in carica che, dopo aver vinto il campionato 2023-2024 senza subire sconfitte, sin qui nel torneo ha ottenuto 15 successi, 3 pareggi (due dei quali nelle ultime due uscite) e 2 ko.

In questa pagina tutte le informazioni su Al Ittihad-Al Hilal: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.