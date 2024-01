L'AIA respinge le accuse di un arbitro a 'Le Iene': "Inaccettabili"

L'AIA rispedisce al mittente le accuse lanciate in forma anonima da un arbitro e rilancia: "Rocchi negli spogliatoi per il minuto di silenzio".

Ha fatto clamore la presenza, seppur in forma del tutto anonima, di un arbitro ancora in attività alla trasmissione 'Le Iene', andata in onda martedì sera su Italia 1.

Il direttore di gara ha infatti parlato di "gravi anomalie all'interno del sistema arbitrale", che rischierebbero addirittura di "falsare i campionati".

Dichiarazioni che non sono piaciute all'Associazione Italiana Arbitri: nella giornata di oggi è stato infatti emesso un comunicato di opposizione alle accuse lanciate dall'anonimo tesserato, con tanto di precisazione in merito alla discesa negli spogliatoi di Riyadh da parte del designatore Gianluca Rocchi, che non avrebbe dunque avuto alcun confronto di natura tecnica con Antonio Rapuano, l'arbitro della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter.