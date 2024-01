La denuncia di un arbitro di Serie A: "Gravi anomalie nel sistema, c'è il rischio di falsare i campionati"

Clamorose dichiarazioni ai microfoni de Le Iene. La replica di Rocchi: "Se ha delle prove certe e trasparenti ce le faccia vedere".

Un arbitro italiano, attualmente in attività ma che ha preferito mantenere l'assoluto anonimato, è intervenuto a Le Iene per denunciare i diversi errori arbitrali che stanno caratterizzando il campionato di Serie A. Di seguito le sue parole che verranno poi riproposte nella puntata di martedì 23 gennaio.

"Sono un arbitro di Serie A attualmente in attività e voglio segnalare quelle che per me, e per altri arbitri, sono delle gravi anomalie del sistema arbitrale in Italia.

Perché mi sono deciso a parlare? Per amore del gioco del calcio e perché credo ancora nei principi di lealtà sportiva, ma anche perché questa situazione è diventata insostenibile e sta condizionando le carriere di molti arbitri, attraverso un sistema di valutazione del loro operato che presenta molte anomalie.

Ho deciso di mantenere l'anonimato perché sono ancora in attività e certamente ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell’Associazione italiana arbitri, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera".