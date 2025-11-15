Ai playoff senza paura: la crescita degli ultimi mesi e un precedente importante devono dare fiducia all’Italia

L’Italia non può permettersi di non partecipare per la terza volta consecutiva a un Mondiale, ma ovviamente non sarà il suo blasone a regalarle quel pass tanto agognato.

Difficile al momento dire quali saranno gli ostacoli che gli Azzurri dovranno superare nei playoff visto che il quadro andrà definito solo dai risultati delle prossime partite, quello che è certo è che, al di là di come andrà la partita con la Norvegia, l’Italia degli ultimi mesi è sembrata comunque in crescita.

La partita con la Moldavia ha rappresentato un discorso a sé, visto che Gattuso ha deciso di ruotare moltissimi uomini, ma i numeri parlano comunque di un commissario tecnico che fin qui ha sempre vinto, diventando solo il terzo dell’intera storia della nostra Nazionale, dopo Edmondo Fabbri e Azeglio Vicini, a portare a casa cinque successi nelle sue prime cinque partite alla guida degli Azzurri.

Se si considera anche l’ultima di Spalletti (giocata in un clima surreale), l’Italia per la prima volta ha vinto sei gare di fila nelle qualificazioni a un Campionato del Mondo e questo vuol dire che comunque c’è un gruppo di giocatori che, dopo la disfatta di Oslo, ha sbagliato poco o nulla.

Certo non si tratta di numeri che da soli sono valsi la qualificazione e gli avversari incontrati dal 9 giugno in poi non sono stati propriamente irresistibili, ma comunque questa è una Nazionale che, dal punto di vista anche solo della qualità, sembra fornire più garanzie rispetto a quella del 2022.

Quella era infatti una squadra che, dopo aver dato tutto agli Europei, era arrivata a fine ciclo (forse a Mancini mancò il coraggio di rinnovare il gruppo), questa è più giovane, ha tante soluzioni (certo bisognerà vedere chi sarà in forma e chi no tra qualche mese) e comunque con Gattuso ha viaggiato a una media di tre goal segnati a partita.

I tempi nei quali si sognava in grande sembrano oggi più lontani che mai, ma sarà anche giusto approcciarsi ai playoff di marzo senza quella paura che rischia solo di fare danni.