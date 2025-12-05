Ai Mondiali del 2026 Francia-Senegal come nel 2002: a Seul una delle più grandi sorprese della storia

Pape Thiaw, nel commentare il sorteggio dei Mondiali del 2026, ha parlato anche di quel Francia-Senegal del 2002.

“Quella è stata una vittoria storica, ma la storia non conterà sul campo. Ero nel gruppo di quella Nazionale, vincemmo quella partita e superammo il girone, speriamo che le cose vadano come allora. Sarà una sfida speciale tra due Paesi fratelli”.