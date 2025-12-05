Pubblicità
Pubblicità
France Senegal 2002Getty Images
Leonardo Gualano

Ai Mondiali del 2026 Francia-Senegal come nel 2002: a Seul una delle più grandi sorprese della storia

Francia e Senegal si affronteranno nella fase a gironi dei prossimi Mondiali: nel 2002 vinsero i Leoni della Teranga e c’era anche Pape Thiaw che oggi è commissario tecnico.

Pubblicità

Quella del 21 maggio del 2002 è stata una data in qualche modo storica per il calcio mondiale.

Quel giorno infatti, si è consumata una delle più grandi sorprese di sempre e tra l’altro in una cornice speciale come la partita inaugurale dei Mondiali.

Ad affrontarsi a Seul furono la Francia campione del mondo in carica ed il Senegal alla sua prima partecipazione alla massima competizione calcistica del pianeta e, ad imporsi contro ogni pronostico, furono proprio i  Leoni della Teranga.

Le due Nazionali torneranno a sfidarsi nel Gruppo I dei Mondiali del 2026 e, tra i protagonisti del confronto, ci sarà anche Pape Thiaw.

Anche lui era a Seul con la sua rappresentativa quell’incredibile giorno di maggio del 2002.

  • france senegalSocial Media

    L’IMPRESA DEL SENEGAL

    La vittoria del Senegal contro la Francia, è ricordata non solo come una delle più grandi sorprese della storia dei Mondiali, ma anche come una delle imprese più importanti dell’intera storia del calcio africano.

    La Nazionale senegalese, guidata in panchina proprio da un francese, Bruno Metsu, era composta da molti giocatori che militavano nella Ligue 1 ed era dunque considerata tra le possibili sorprese del torneo, ma la Francia di Lemerre poteva contare su alcuni tra i più grandi giocatori del pianeta.

    Tra essi Thuram, Desailly, Vieira, Djorkaeff, Henry, Trezeguet e Zidane, che però saltò quella sfida a causa di un infortunio riportato in una precedente amichevole contro la Corea del Sud.

    A decidere la gara, che si chiuse sull’1-0, fu Papa Bouba Diop, centrocampista che in carriera ha vestito anche le maglie di Grasshoppers, Lens, Fulham, AEK Atene e West Ham tra le altre, venuto poi a mancare prematuramente nel 2020. 

    Nella ripresa la Francia andò vicina al pareggio quando colpì una traversa con Henry, ma pochi minuti più tardi anche Fadiga fu fermato dal montante della porta.

    • Pubblicità

  • FRANCIA ELIMINATA AL PRIMO TURNO

    La Francia, che si era appunto presentata a quel Mondiale da campione in carica, incredibilmente non riuscì a vincere una sola partita nel torneo.

    Dopo la sconfitta patita contro il Senegal, pareggiò 1-1 contro l’Uruguay per poi arrendersi 2-0 alla Danimarca.

    Con un solo punto totalizzato, la Nazionale transalpina venne clamorosamente eliminata già nella fase a gironi, mentre il Senegal riuscì a spingersi fino ai quarti di finale dove, dopo aver eliminato la Svezia, venne eliminato dalla Turchia al golden goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Pape Thiaw of Senegal, 2002Getty Images

    PAPE THIAW TRA I REDUCI DI QUELLA NAZIONALE

    Di quel Senegal che riuscì ad avanzare fino ai quarti di finale, diventando la seconda squadra africana dopo il Camerun del 1990 a riuscirci), faceva parte anche Pape Thiaw.

    Allora era uno degli attaccanti selezionati da Bruno Metsu e non scese in campo in quella partita, mentre oggi ricopre il ruolo di commissario tecnico del Senegal.

    In quel Mondiale, Pape Thiaw giocò un’unica partita, quella contro la Svezia negli ottavi, nella quale confezionò l’assist per il decisivo golden goal messo a segno da Henri Camara (doppietta per lui nel 2-1 finale).

  • “SPERIAMO CHE VADA COME ALLORA”

    Pape Thiaw, nel commentare il sorteggio dei Mondiali del 2026, ha parlato anche di quel Francia-Senegal del 2002.

    “Quella è stata una vittoria storica, ma la storia non conterà sul campo. Ero nel gruppo di quella Nazionale, vincemmo quella partita e superammo il girone, speriamo che le cose vadano come allora. Sarà una sfida speciale tra due Paesi fratelli”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA SOLA SCONFITTA DA COMMISSARIO TECNICO

    Pape Thiaw è commissario tecnico del Senegal dall’ottobre del 2024.

    Un ruolo che ha ricoperto ad interim, prima di essere confermato grazie ai grandi risultati ottenuti.

    Dopo aver esordito con quattro vittorie consecutive nelle qualificazioni per la Coppa d’Africa, ha ottenuto due pareggi (uno dei quali in amichevole contro l’Irlanda), altri sette successi ed una sola sconfitta in amichevole contro il Brasile lo scorso novembre.

    Tra le vittorie ottenute, anche quella storica in amichevole a giugno per 3-1 al City Ground di Nottingham contro l’Inghilterra. E’ questa l’unica partita ad oggi non vinta da Thomas Tuchel da commissario tecnico dei Tre Leoni.

Africa Cup of Nations
Senegal crest
Senegal
SEN
Botswana crest
Botswana
BWN