Ai Mondiali del 2026 Francia-Senegal come nel 2002: a Seul una delle più grandi sorprese della storia

Quella del 21 maggio del 2002 è stata una data in qualche modo storica per il calcio mondiale.
Quel giorno infatti, si è consumata una delle più grandi sorprese di sempre e tra l’altro in una cornice speciale come la partita inaugurale dei Mondiali.
Ad affrontarsi a Seul furono la Francia campione del mondo in carica ed il Senegal alla sua prima partecipazione alla massima competizione calcistica del pianeta e, ad imporsi contro ogni pronostico, furono proprio i Leoni della Teranga.
Le due Nazionali torneranno a sfidarsi nel Gruppo I dei Mondiali del 2026 e, tra i protagonisti del confronto, ci sarà anche Pape Thiaw.
Anche lui era a Seul con la sua rappresentativa quell’incredibile giorno di maggio del 2002.