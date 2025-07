Ahanor all'Atalanta, è ufficiale: ecco il sostituto di Ruggeri, quanto incassa il Genoa dalla cessione

Ahanor nuovo colpo dell'Atalanta: arriva al posto di Ruggeri, ceduto all'Atletico Madrid. Visite mediche e firma sul contratto con la 'Dea'.

L'Atalanta ha un nuovo innesto per la corsia sinistra: c'è l'annuncio ufficiale dell'approdo di Honest Ahanor al club bergamasco.

Il classe 2008 arriva dal Genoa, dove si è messo in mostra nel corso dell'ultima stagione: una scelta presa in merito alla sostituzione di Matteo Ruggeri, da poco ceduto in Spagna all'Atletico Madrid.

Per Ahanor lo sbarco in una squadra reduce dal cambio di guida tecnica (Juric ha preso il posto del 'maestro' Gasperini), che sarà impegnata anche sul palcoscenico della Champions League oltre che in Serie A e Coppa Italia.