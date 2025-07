Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid, ora è ufficiale: saluti all'Atalanta, a titolo definitivo

Simeone si assicura Matteo Ruggeri per le prossime stagioni: l'Atalanta annuncia il trasferimento all'Atletico Madrid.

Matteo Ruggeri è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'Atalanta ha annunciato ufficialmente che l'esterno mancino proseguirà in Spagna la propria carriera, fin qui passata quasi interamente con la Dea (una stagione in Salernitana come unica eccezione).

L'Atalanta incassa 20 milioni per Ruggeri, per il quale il Cholo Simeone si è mosso in anticipo per battere la concorrenza dei club italiani ed esterni nel mirino del classe 2002. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro salutano con affetto e gratitudine Matteo, augurandogli le migliori fortune e soddisfazioni per la sua carriera sportiva e per il suo futuro" scrive l'Atalanta sul proprio sito a proposito di Ruggeri, in campo per 109 partite con la Dea.

Nel 2024 Ruggeri ha vinto l'Europa League con l'Atalanta, giocando dieci partite. Tra gli uomini di Gasperini il 22enne è stato uno dei più presenti nella leggendaria annata continentale, giocando dieci gare da titolare, tra cui la finalissima.