Addai ComoGetty Images
Leonardo Gualano

Addai entusiasta dell’esperienza al Como: “Lavorare con Fabregas è fantastico, voglio andare ai Mondiali”

Il talento del Como, in un’intervista a ‘Voetbalzone’, spiega: “Il Como gioca un calcio che mi piace, sto crescendo rapidamente”.

Jayden Addai si sta ritagliando un posto tra le più belle sorprese proposte dalla Serie A 2025-2026.

Il Como, nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha investito ben 14 milioni di euro per prelevarlo dall’AZ, una cifra non indifferente per un giocatore che ad agosto ha compiuto 20 anni, ma quella intuizione sta dando i suoi frutti.

Addai infatti si sta ritagliando sempre più spazio agli ordini di Cesc Fabregas, tanto che ha già totalizzato 6 presenze e un goal in campionato (decisivo sul campo della Fiorentina), alle quali aggiungere altre 2 in Coppa Italia.

Il talento olandese, in un’intervista rilasciata a ‘Voetbalzone’, ha parlato del suo approdo nel calcio italiano e delle sue ambizioni.

  • “AL COMO STO CRESCENDO”

    “Ho letto un po’ di cose. Ognuno ha la sua opinione, ma alla fine ho ascoltato le mie sensazioni e non ho assolutamente rimpianti. Al Como gioco quasi tutte le partite, non sapremo mai cosa sarebbe successo se fossi rimasto all’AZ. Sono in una squadra che gioca un calcio che mi piace e l’allenatore ha fiducia in me. Sto crescendo rapidamente e non posso lamentarmi, certo mi piacerebbe segnare di più”.

  • “POSSO IMPARARE MOLTO DA FABREGAS”

    “Lavorare con Fabregas è fantastico, posso imparare molto da lui. Non l’ho visto giocare molto, ma ovviamente tutti conoscono il suo nome. Sento che può continuare a spingermi e a farmi crescere. Ne ho bisogno, perché ho grandi sogni”.

  • “DARÒ MOLTO AL COMO”

    “Se valgo la cifra che è stata spesa per me? Al cento per cento, altrimenti il Como non l’avrebbe pagata. Trovo sempre divertente questo argomento, ma se così non fosse l’AZ ne avrebbe accettati 10 di milioni. Darò molto al Como”.

  • “VOGLIO ANDARE AI MONDIALI”

    “Per molto tempo ho avuto solo il passaporto ghanese. I miei genitori sono del Ghana, ma quando sono riuscito ad ottenere anche quello olandese sono stato subito convocato in Under 19. Discuto regolarmente della cosa con i miei genitori e il mio agente, alla fine sarò io a prendere una decisione definitiva sulla Nazionale. Lo farò seguendo il mio istinto. Ora come prima cosa devo mostrare le mie capacità con il Como, poi voglio andare ai Mondiali; è un obiettivo al quale punto realmente. L’Olanda non ha molti esterni destri, quindi dipende da me. So di potercela fare”.

