Addai entusiasta dell’esperienza al Como: “Lavorare con Fabregas è fantastico, voglio andare ai Mondiali”

Jayden Addai si sta ritagliando un posto tra le più belle sorprese proposte dalla Serie A 2025-2026.
Il Como, nel corso della sessione estiva di calciomercato, ha investito ben 14 milioni di euro per prelevarlo dall’AZ, una cifra non indifferente per un giocatore che ad agosto ha compiuto 20 anni, ma quella intuizione sta dando i suoi frutti.
Addai infatti si sta ritagliando sempre più spazio agli ordini di Cesc Fabregas, tanto che ha già totalizzato 6 presenze e un goal in campionato (decisivo sul campo della Fiorentina), alle quali aggiungere altre 2 in Coppa Italia.
Il talento olandese, in un’intervista rilasciata a ‘Voetbalzone’, ha parlato del suo approdo nel calcio italiano e delle sue ambizioni.