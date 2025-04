Acerbi zittisce Muller: qualche momento di tensione dopo Inter-Bayern

Dopo Inter-Bayern, Acerbi si è rivolto a Muller facendo alcuni gesti: qualche momento di tensione, poi la situazione è tornata alla normalità.

Un pari che per l’Inter ha avuto il dolcissimo sapore della vittoria.

La compagine nerazzurra, dopo essere riuscita nell’impresa di imporsi per 2-1 all’Allianz Arena, pareggiando per 2-2 contro il Bayern nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale che si è giocata a San Siro, ha staccato un pass per le semifinali di Champions League dove affronterà il Barcellona.

Gli uomini di Simone Inzaghi si sono assicurati un posto tra le migliori quattro squadre d’Europa e, come spesso successo nel recente passato, nel momento che più conta Francesco Acerbi ha sfoderato una grande prestazione.

Il centrale nerazzurro prima è stato tra i grandi protagonisti della sfida di San Siro e, poi dopo il triplice fischio finale, ha compiuto dal quale è scaturito un battibecco con Thomas Muller.