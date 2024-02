A Luis Enrique chiedono di Rafa Leao, la risposta spiazza tutti: “E’ un cantante?”

Il tecnico del PSG, in conferenza stampa, ha glissato sull’attaccante del Milan: “Io non parlo dei giocatori che non sono con noi”.

Rafael Leao nel mirino del Paris Saint-Germain. E’ questa la voce clamorosa che circola da qualche tempo in Francia. Il club transalpino avrebbe individuato nella stella della Milan il potenziale sostituto ideale di un Mbappé dato ormai sempre più vicino all’approdo al Real Madrid nella prossima stagione. Un rumor che ha preso sempre più vigore nelle ultime settimane, tanto da arrivare fino in sala stampa. L'articolo prosegue qui sotto A Luis Enrique infatti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di campionato con il Monaco, è stato chiesto proprio di Leao.