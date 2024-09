Gli utenti possono finalmente mettere le mani su FC 25, il nuovo gioco di EA Sports: Ultimate e Standard Edition tra 20 e 27 settembre.

Il 20 settembre arriva FC 25 per chi ha acquistato l'Ultimate Edition, il 27 per chi ha optato per la Standard. Dopo mesi di attesa, gli utenti amanti del titolo EA Sports potranno finalmente utilizzare Carriera, Ultimate Team e il resto delle modalità.

FC 25, I RATINGS DELLA SERIE A

FC 25, LE GEMME NASCOSTE DELLA CARRIERA