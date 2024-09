FC 25, le gemme nascoste per la Carriera: fino a +26 di rating overall potenziale tra i migliori giovani

Giocatori con 40, 50 e 60 di rating che possono salire anche oltre l'80 nella Modalità Carriera di FC 25: i talenti nascosti del gioco.

Per ottenere grandi risultati nella Modalità carriera di FC 25, il nuovo gioco di EA Sports, occorre puntare anche su giovani che costano poco, ma in grado di evolversi fino ad un rating altissimo.

Parliamo delle gemme nascoste, giocatori con un rating base tra il 40 e il 62, capaci però di superare persino l'80 nel corso degli anni della modalità carriera. Giovani talenti in giro per il mondo con un grande potenziale su FC 25, da provare a prendere a tutti i costi in attesa del loro salto vituale.

Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, le gemme nascoste sono presenti in ogni ruolo di FC 25, anche se un solo estremo difensore è presente in questa lista.