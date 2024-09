FC 25 ratings Serie A, svelati gli overall dei giocatori più forti di Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli

Lautaro, Maignan, Dybala e i ratings dei più forti giocatori di FC 25: la top ten della Serie A e gli altri overall degli 'italiani'.

Quel momento dell'anno è arrivato. Finalmente milioni di videogiocatori possono conoscere i ratings di FC 25, ovvero i valori overall dei più importanti calciatori all'interno del nuovo gioco di EA Sports.

La top 50, i più veloci, i calciatori di Serie A con i ratings più alti: a settembre vede la luce FC 25, ma due settimane prima vengono svelati come ogni anno gli overall, così da far preparare i videogiocatori. Con una massiccia dose di discussione.

A fare da padrone come negli ultimi quindici anni sono i giocatori di Premier e Liga, ma tra i top del gioco ci sono anche diversi rappresentanti della Serie A, specialmente interpreti dell'Inter Campione d'Italia.