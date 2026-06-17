La notizia era nell'aria da tempo, ora è arrivata l'ufficialità. Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid, con il quale ha firmato un contratto fino al 2028. Questo il comunicato ufficiale: "Il Real Madrid C.F. e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028".
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Bernardo Silva al Real Madrid, è ufficiale: secondo colpo per Mourinho dopo Cucurella
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MOURINHO DECISIVO
Il portoghese classe 1994 era senza contratto dopo la fine del rapporto con il Manchester City, con il quale ha giocato 460 partite, segnando 76 goal. Bernardo Silva aveva altre proposte, tra le quali quella della Juventus, ma ha preferito il Real, convinto da José Mourinho, che ha spinto per lavorare con lui.