Bernardo Silva al Real Madrid, è ufficiale: secondo colpo per Mourinho dopo Cucurella

La notizia era nell'aria da tempo, ora è arrivata l'ufficialità. Bernardo Silva è un nuovo giocatore del Real Madrid, con il quale ha firmato un contratto fino al 2028. Questo il comunicato ufficiale: "Il Real Madrid C.F. e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028".



