Pazza idea dell'Atlético Madrid: proposto lo scambio Álvarez-Gyökéres all'Arsenal, per tagliare fuori il Barcellona

I vertici dello Stadio Metropolitano hanno cambiato strategia sul nazionale argentino. Dopo le voci di un suo passaggio al Barcellona, i dirigenti dell’Atlético hanno chiuso quella porta e ora guardano a Londra per definire un pacchetto di scambi che risponda alle loro esigenze prima della fine del mercato estivo.

Secondo quanto scrivono in Spagna, il club manterrà una linea dura con il giocatore se le squadre straniere non pagheranno la cifra richiesta.

Secondo il giornalista Manolo Lama, i Rojiblancos hanno escluso la cessione dell’attaccante argentino al Barcellona per una «questione d’onore». La posizione del club rimane intransigente: i vertici dichiarano di essere pronti a trattenere Julian Alvarez in squadra, anche se non dovesse giocare.