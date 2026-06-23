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Pazza idea dell'Atlético Madrid: proposto lo scambio Álvarez-Gyökéres all'Arsenal, per tagliare fuori il Barcellona
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Porte chiuse al Barcellona
I vertici dello Stadio Metropolitano hanno cambiato strategia sul nazionale argentino. Dopo le voci di un suo passaggio al Barcellona, i dirigenti dell’Atlético hanno chiuso quella porta e ora guardano a Londra per definire un pacchetto di scambi che risponda alle loro esigenze prima della fine del mercato estivo.
Secondo quanto scrivono in Spagna, il club manterrà una linea dura con il giocatore se le squadre straniere non pagheranno la cifra richiesta.
Secondo il giornalista Manolo Lama, i Rojiblancos hanno escluso la cessione dell’attaccante argentino al Barcellona per una «questione d’onore». La posizione del club rimane intransigente: i vertici dichiarano di essere pronti a trattenere Julian Alvarez in squadra, anche se non dovesse giocare.
Alvarez per Gyokeres, uno scambio che farebbe felici tutti
L'operazione proposta prevede il trasferimento dell'attaccante argentino all'Emirates Stadium in cambio di una cospicua somma di denaro, mentre il bomber svedese Gyokeres farebbe il percorso inverso, dirigendosi verso il Metropolitano. Questo importante scambio richiederebbe un conguaglio finanziario, con un esborso stimato intorno ai 60 milioni di euro da parte dell'Arsenal.
L'Atletico Madrid ritiene che l'ingaggio dello svedese rappresenti la soluzione ideale, consentendo di assicurarsi un "centravanti puro".
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Anche Sorloth in uscita
L'arrivo di un classico numero 9 scatenerà un effetto domino in attacco. Con Gyokeres, lo staff potrà cedere Sorloth, permettendo a Simeone di cercare una seconda punta dinamica.