Mbappé contro Haaland: perché la “prossima grande rivalità del calcio” non ha ancora raggiunto il livello di quella tra Messi e Cristiano Ronaldo

Ma potrebbe essere questo il momento in cui questa rivalità sopita tornerà finalmente a vivere? Dopo sole due partite nel Mondiale che li ha messi nello stesso girone, Mbappé e Haaland sono in lizza per una Scarpa d’Oro da ricordare.
Entrambi hanno già segnato due gol contro Iraq e Senegal, e si ritroveranno a Boston per uno scontro diretto che vale il primo posto nel Gruppo I.
Con quattro gol a testa, restano dietro a Messi, a quota cinque grazie a una tripletta e una doppietta. Mentre li inseguono, GOAL spiega perché la loro rivalità non è ancora al livello di quella tra Messi e Ronaldo.