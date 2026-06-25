Mbappé contro Haaland: perché la “prossima grande rivalità del calcio” non ha ancora raggiunto il livello di quella tra Messi e Cristiano Ronaldo

Haaland e Mbappé sono attaccanti molto diversi. Il norvegese è una punta centrale che eccelle in area e nei tagli in profondità. Il francese, spesso impiegato come ala, è letale in velocità e preciso al tiro da ogni posizione.

Sebbene Messi e Ronaldo avessero stili molto diversi, entrambi giocavano soprattutto come ali al culmine della carriera, da opposte sponde del Clásico, e sembravano spingersi a vicenda verso vette sempre più alte.

Mbappé lo ha sottolineato: «Non giocavo solo in attacco», ha detto nel 2022. «Giocavo sia a sinistra che a destra. In tutta modestia, non credo che nessuno possa cambiare posizione ogni anno e mantenere prestazioni eccellenti ai massimi livelli».