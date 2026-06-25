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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Mbappé contro Haaland: perché la “prossima grande rivalità del calcio” non ha ancora raggiunto il livello di quella tra Messi e Cristiano Ronaldo

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Norvegia vs Francia

Il duello tra Kylian Mbappé ed Erling Haaland era stato presentato come la nuova grande rivalità calcistica, erede dei venti anni di dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Tuttavia, mentre i due campioni di Francia e Norvegia si preparano a affrontarsi ai Mondiali 2026, la loro sfida personale non è ancora decollata come molti si aspettavano.

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Ma potrebbe essere questo il momento in cui questa rivalità sopita tornerà finalmente a vivere? Dopo sole due partite nel Mondiale che li ha messi nello stesso girone, Mbappé e Haaland sono in lizza per una Scarpa d’Oro da ricordare.

Entrambi hanno già segnato due gol contro Iraq e Senegal, e si ritroveranno a Boston per uno scontro diretto che vale il primo posto nel Gruppo I.

Con quattro gol a testa, restano dietro a Messi, a quota cinque grazie a una tripletta e una doppietta. Mentre li inseguono, GOAL spiega perché la loro rivalità non è ancora al livello di quella tra Messi e Ronaldo.

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    Mondo a parte

    La risposta dipende probabilmente dal fatto che entrambi militano in campionati diversi: Haaland sta diventando un’icona della Premier League con il Manchester City, mentre Mbappé fa parte dell’ultima generazione di “Galacticos” del Real Madrid nella Liga.

    Inoltre il City, pur dominando in Inghilterra, non ha la stessa visibilità globale di altri club inglesi, e molti neutrali guardano con distacco al suo recente successo sostenuto da Abu Dhabi.

    Al culmine della loro rivalità, Messi e Ronaldo incarnavano i due lati del Clásico, in un calcio spagnolo quasi duopolistico. L’astio tra i due giganti era alimentato da figure come José Mourinho e Sergio Ramos e da scontri epici in Europa, anche se un grande Barcellona aveva spesso la meglio sul Real Madrid.

    Poiché Haaland e Mbappé non si affrontano direttamente, salvo in Champions League e per la Scarpa d’Oro, la loro sfida stenta a decollare.

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  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Differenze internazionali

    Un fattore chiave di questo fallimento è che la Norvegia, fino a poco tempo fa, era ai margini della scena internazionale: lo dimostra il fatto che questo sia il primo grande torneo di Haaland, a 25 anni.

    Al contrario, per Mbappé è già la quinta fase finale: con la Francia spesso favorita, ha vinto il Mondiale 2018 da adolescente.

    L’assenza di Haaland dalle competizioni internazionali aveva tenuto in sospeso questa rivalità. Oggi la Norvegia è outsider e cerca il colpo che la lanci.

    Le sfide tra Messi e Ronaldo con le rispettive nazionali sono state altrettanto appassionanti delle loro imprese di club: entrambi hanno lottato per la Coppa del Mondo e vinto tornei come Europeo e Copa América.


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  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Rispetto reciproco

    Oggi tra le due stelle c’è rispetto reciproco: si sono scambiati elogi. Per anni, ai vertici del calcio, Messi e Ronaldo non hanno mai chiarito il loro rapporto, tanto che molti parlavano di vera antipatia, soprattutto durante i Clásici più intensi.

    Negli ultimi anni, però, i due GOAT sembrano aver superato le divergenze, collaborando per campagne di Louis Vuitton e Lego.

    In un’intervista a Canal+ nel 2023, Haaland ha detto di Mbappé: «È fortissimo. I francesi sono fortunati ad averlo. Magari giocasse per la Norvegia, ma non è così. È un giocatore incredibile: velocissimo, fortissimo e va avanti da anni.

    Ha solo due anni più di me, è incredibile. Dobbiamo ricordarci che ha ancora dieci anni al top. È fenomenale».

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Ruoli diversi

    Haaland e Mbappé sono attaccanti molto diversi. Il norvegese è una punta centrale che eccelle in area e nei tagli in profondità. Il francese, spesso impiegato come ala, è letale in velocità e preciso al tiro da ogni posizione.

    Sebbene Messi e Ronaldo avessero stili molto diversi, entrambi giocavano soprattutto come ali al culmine della carriera, da opposte sponde del Clásico, e sembravano spingersi a vicenda verso vette sempre più alte.

    Mbappé lo ha sottolineato: «Non giocavo solo in attacco», ha detto nel 2022. «Giocavo sia a sinistra che a destra. In tutta modestia, non credo che nessuno possa cambiare posizione ogni anno e mantenere prestazioni eccellenti ai massimi livelli».

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  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    "È pazzesco quello che hanno fatto Messi e Ronaldo"

    Anche Haaland e Mbappé hanno evitato paragoni con i due “GOAT”, senza enfatizzare troppo la loro rivalità.

    E non è difficile capire il perché: sarebbe incredibile assistere di nuovo a una rivalità della stessa qualità di quella tra Messi e Ronaldo, con entrambi che hanno segnato oltre 900 gol e vinto 81 trofei.

    «È quello che pensano tutti», ha dichiarato Haaland a France Football nel 2023 quando gli è stato chiesto se ritenesse che lui e Mbappé fossero i prossimi Messi e Ronaldo. «Ma bisogna sottolineare quanto siano incredibili le cose che Messi e Cristiano hanno fatto. Bisogna anche ricordare che continuano a farlo, anche se stanno invecchiando. Sono ancora giocatori fantastici.

    «Ma non mi confronto con altri giocatori, non è il mio modo di vedere le cose. Mi concentro su di me, cerco solo di migliorare ogni giorno, di divertirmi e di essere la versione migliore di me stesso».

    Alla vigilia del Mondiale contro l’Iraq, Mbappé ha confermato: «Messi e Cristiano sono i migliori, io penso solo ad aiutare la mia squadra a vincere».

    Messi ha già dimostrato tutto, il resto è un dibattito per la gente, ma non mi preoccupa. Voglio solo portare a casa il trofeo. A 40 anni non sarò più qui, mi avranno già cacciato prima. Non faccio progetti per il futuro, vivo il presente e mi godo i Mondiali».

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Partite decisive della Champions League

    La loro rivalità è cresciuta grazie ad alcuni big match in Champions League, con Mbappé spesso vincente.

    Si sono affrontati per la prima volta negli ottavi di finale 2019-20, quando Haaland era ancora al Borussia Dortmund. La sua doppietta portò il BVB sul 2-1 all’andata, ma il PSG ribaltò il risultato al ritorno vincendo 3-2. Mbappé entrò solo nel finale per infortunio, ma alla fine imitò la celebre posa meditativa di Haaland.

    Nella fase a eliminazione diretta 2024-25, dopo i loro clamorosi trasferimenti da PSG e Dortmund, Mbappé ha replicato alla doppietta di Haaland all’andata con una tripletta al ritorno che ha qualificato il Real. Haaland, non al meglio, ha assistito dalla panchina.

    Haaland ha finalmente vinto lo scorso anno, decidendo con un rigore la partita di campionato al Bernabéu, mentre Mbappé restava in panchina. Negli ottavi successivi il francese, infortunato, ha avuto un ruolo marginale e il Real è arrivato ai quarti nonostante il gol di Haaland, chiudendo il doppio confronto 5-1.

    In fatto di titoli europei, però, Haaland è avanti: ha vinto la tripletta con il City nel 2023, mentre Mbappé attende ancora il suo primo trofeo continentale.

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  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potenziale futuro

    Una cosa potrebbe elevare questa sfida e far nascere un nuovo duello alla Messi vs Ronaldo.

    Haaland è da tempo indicato come obiettivo di mercato per Real Madrid e Barcellona; le voci di un suo passaggio al Barça si sono intensificate di recente. Se il gigante norvegese giocasse nel Clásico contro il Real di Mbappé, inizierebbe una nuova era di rivalità. Del resto, Ronaldo aveva un anno in meno di Haaland quando firmò per i Blancos, inaugurando la sua lunga sfida con Messi.

    Al momento, però, l’ipotesi sembra poco realistica: il Barcellona sta uscendo da un periodo di difficoltà economiche e Haaland dichiara di essere felice all’Etihad.

    A marzo, mentre circolavano voci di un passaggio al Camp Nou, l’agente di Haaland, Rafaela Pimenta, ha dichiarato a La Sexta: «Abbiamo grande rispetto per il Barcellona, ma non c’è stato alcun contatto per un trasferimento. Il giocatore ha rinnovato da pochi mesi e è felice al Manchester City: tutto procede bene e non c’è nulla da discutere».

    Per ora dobbiamo aspettare che la rivalità tra Haaland e Mbappé decolli, ma un eventuale duello ai Mondiali a Boston potrebbe accendere la miccia.

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