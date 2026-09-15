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Serie C

Serie C - Generale

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Serie C, calendario e risultati

domenica 20 settembre
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
1
Livorno badge
Livorno
LIV
1
FIN
Spezia badge
Spezia
SPE
3
Vis Pesaro badge
Vis Pesaro
VIS
1
FIN
Pianese badge
Pianese
PNS
1
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
1
FIN
venerdì 25 settembre
Pergolettese badge
Pergolettese
PGT
Trento badge
Trento
TRE
NOW

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NOW
Sky Sport
Lumezzane badge
Lumezzane
LUM
Folgore Caratese badge
Folgore Caratese
FRC
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
Giana Erminio badge
Giana Erminio
GIA
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
V
2Bayern Munich crestBayern Munich11005053
V
3Barcelona crestBarcelona11005143
V
4Manchester United crestManchester United11004043
V
5Como crestComo11004133
V
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