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Serie C
Serie C - Generale
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Serie C, calendario e risultati
Altro
domenica 20 settembre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern Munich
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3