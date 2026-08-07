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Catania fansGetty Images
Redazione Goal

Catania a rischio penalizzazione in classifica: il motivo, cosa sta succedendo e il comunicato ufficiale del club

Serie C
Catania
Coppa Italia
LR Vicenza vs Catania

Il club etneo ha confermato di non aver rispettato i termini per la presentazione di una fideiussione.

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Brutte notizie per il Catania: la stagione può partire con una penalizzazione.


Il club siciliano, iscritto al Girone C di Serie C, ha annunciato con un comunicato ufficiale di non essere stato in grado di ottemperare alla scadenza odierna per la presentazione di una fideiussione richiesta dai regolamenti vigenti.


Il motivo, spiega la società etnea, è dato da "alcuni problemi tecnico-burocratici" dati anche dall'anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza.


Per il Catania, dunque, è possibile una penalizzazione in classifica nel torneo che sta per iniziare.

  • IL COMUNICATO DEL CATANIA

    I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC annunciano con rammarico che la Società non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall'anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza.


    Il Board ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine all'origine della fideiussione, per la quale si sta lavorando senza soste.


    Il Club è consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano, ma durante il percorso sono stati riscontrati diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi del deposito della fideiussione.

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