Catania a rischio penalizzazione in classifica: il motivo, cosa sta succedendo e il comunicato ufficiale del club

Brutte notizie per il Catania: la stagione può partire con una penalizzazione.
Il club siciliano, iscritto al Girone C di Serie C, ha annunciato con un comunicato ufficiale di non essere stato in grado di ottemperare alla scadenza odierna per la presentazione di una fideiussione richiesta dai regolamenti vigenti.
Il motivo, spiega la società etnea, è dato da "alcuni problemi tecnico-burocratici" dati anche dall'anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza.
Per il Catania, dunque, è possibile una penalizzazione in classifica nel torneo che sta per iniziare.