Il calcio è pronto a ripartire: dalla Serie A Enilive alla Premier League, passando da Bundesliga e Serie C Sky Wifi, come vedere le partite in streaming su NOW

Il mese di agosto coincide, da sempre, con la ripresa dei campionati di calcio: un momento importantissimo, dopo la pausa estiva, per misurare il valore della propria rosa, e il buon lavoro fatto grazie al calciomercato, con le prime sfide.

Ovviamente uno dei temi principali è il banco di prova che aspetta l’Inter di Cristian Chivu, reduce dalla vittoria dello Scudetto numero 21 della sua storia, e che dovrà fare i conti con il nuovo Milan di Ruben Amorim, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri e i progetti di Gian Piero Gasperini, con la Roma, e di Luciano Spalletti, con la Juventus. Sarà ancora l’anno dei nerazzurri o ci saranno delle sorprese?

La fase finale della scorsa Premier League è stata incredibilmente “drammatica”, nel vero senso del termine, con l’Arsenal di Mikel Arteta capace di conquistare il titolo dopo 22 anni dall’ultima volta: attenzione, però, alle inseguitrici. Il Manchester City vive una vera e propria rivoluzione dopo l’addio di Pep Guardiola e la nomina di Enzo Maresca, mentre al Chelsea Xabi Alonso ha già fatto capire di voler creare un perfetto mix tra giovani e giocatori esperti. E occhio al Tottenham di Roberto De Zerbi.

In Bundesliga il Bayern Monaco di Vincent Kompany punta a riconfermarsi dopo l’ennesimo successo in patria, ma l’ambizione europea dei bavaresi potrebbe lasciar spazio alle pretendenti al titolo, il Borussia Dortmund su tutte.

Non va dimenticata la Serie C Sky Wifi, notoriamente uno dei campionati più difficili al mondo, con le 60 squadre che si daranno battaglia per un sogno: la promozione in Serie B.

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