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NON USARE - Ripartenza campionati NOWGetty GOAL
Antonio Torrisi

Il calcio è pronto a ripartire: dalla Serie A Enilive alla Premier League, passando da Bundesliga e Serie C Sky Wifi, come vedere le partite in streaming su NOW

Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie C

Dopo la pausa estiva ricominciano i principali campionati di calcio: tutte le informazioni su come seguire i match in programma su NOW.

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Il mese di agosto coincide, da sempre, con la ripresa dei campionati di calcio: un momento importantissimo, dopo la pausa estiva, per misurare il valore della propria rosa, e il buon lavoro fatto grazie al calciomercato, con le prime sfide.

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Ovviamente uno dei temi principali è il banco di prova che aspetta l’Inter di Cristian Chivu, reduce dalla vittoria dello Scudetto numero 21 della sua storia, e che dovrà fare i conti con il nuovo Milan di Ruben Amorim, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri e i progetti di Gian Piero Gasperini, con la Roma, e di Luciano Spalletti, con la Juventus. Sarà ancora l’anno dei nerazzurri o ci saranno delle sorprese?

La fase finale della scorsa Premier League è stata incredibilmente “drammatica”, nel vero senso del termine, con l’Arsenal di Mikel Arteta capace di conquistare il titolo dopo 22 anni dall’ultima volta: attenzione, però, alle inseguitrici. Il Manchester City vive una vera e propria rivoluzione dopo l’addio di Pep Guardiola e la nomina di Enzo Maresca, mentre al Chelsea Xabi Alonso ha già fatto capire di voler creare un perfetto mix tra giovani e giocatori esperti. E occhio al Tottenham di Roberto De Zerbi.

In Bundesliga il Bayern Monaco di Vincent Kompany punta a riconfermarsi dopo l’ennesimo successo in patria, ma l’ambizione europea dei bavaresi potrebbe lasciar spazio alle pretendenti al titolo, il Borussia Dortmund su tutte.

Non va dimenticata la Serie C Sky Wifi, notoriamente uno dei campionati più difficili al mondo, con le 60 squadre che si daranno battaglia per un sogno: la promozione in Serie B.

Serie A Enilive, Premier League, Bundesliga e Serie C Sky Wifi sono visibili su NOW: in questo articolo tutte le informazioni utili.

  • COME VEDERE LA SERIE A SU NOW: QUANDO RICOMINCIA E IL CALENDARIO DELLE PARTITE

    La Serie A Enilive ricomincia in questo weekend: su NOW è possibile seguire tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. Per intenderci, 30 delle migliori 76 partite del torneo saranno su NOW.

    Nella prima giornata su NOW è possibile seguire Udinese-Como, in programma sabato 22 agosto alle ore 18:30, Genoa-Napoli, in programma sabato 22 agosto alle 20:45 e Torino-Milan, in programma domenica 23 agosto alle ore 20:45.

    Nella seconda giornata, invece, Cagliari-Inter, domenica 30 agosto alle 20:45, Lecce-Roma, lunedì 31 agosto alle 18:30 e Atalanta-Bologna, lunedì 31 agosto alle ore 20:45.

    Per vedere la Serie A Enilive in streaming su NOW è necessario acquistare il PASS SPORT, il pacchetto che consente la visione dei contenuti di Sky Sport.

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  • QUANDO RICOMINCIANO PREMIER LEAGUE, BUNDESLIGA E SERIE C SKY WIFI

    La Premier League, come la Serie A Enilive, riparte questo weekend, mentre la Bundesliga avrà inizio nel weekend del 30 agosto 2026.

    Sia Premier League che Bundesliga sono in esclusiva streaming su NOW.

    NOW trasmette anche tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione), campionato che inizia in questo weekend come Serie A Enilive e Premier League.

    Premier League, Bundesliga e Serie C Sky Wifi sono visibili in streaming su NOW acquistando il PASS SPORT.

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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Due, in particolare, sono i piani di abbonamento che NOW mette a disposizione degli appassionati: il primo ha un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. NOW detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con 185 partite su 203 di UEFA Champions League, tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League in esclusiva, anche grazie a Diretta Goal. Su NOW c’è anche la Serie A Enilive con tre partite per ogni giornata di campionato e ben 114 gare in tutta la stagione. La piattaforma, infatti, trasmette 30 delle migliori 76 partite del torneo e tutta la Serie C Sky Wifi fino alla stagione 2027/28 (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione). Incluse nel Pass Sport ci sono anche le migliori partite della Premier League e della Bundesliga in esclusiva streaming. Ma su NOW non c’è solo calcio, sulla piattaforma anche lo US Open, i tornei ATP Tour e WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, oltre a Wimbledon in esclusiva. E poi tutti i GP di Formula 1®, che rimarrà esclusiva NOW fino al 2032, e la MotoGP™, il basket italiano e internazionale con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, la Serie A - LBA, poi il rugby, la pallavolo, il golf e tanto altro ancora.

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