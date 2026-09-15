Maxi stangata del Giudice Sportivo di Serie C per Devis Mangia, allenatore del Campobasso che era stato espulso in occasione dell'ultima partita di campionato vinta per 1-0 contro il Vado.
Maxi squalifica per Devis Mangia in Serie C: strattona il quarto uomo e prende 6 giornate
COSA E' SUCCESSO
L'ex allenatore di Palermo ed Italia Under 21 paga l'atteggiamento mantenuto nei confronti del quarto uomo, il signor Cosimo Papi della sezione di Prato, ripetutamente strattonato dal tecnico dopo uno scontro di gioco in cui un suo calciatore aveva avuto la peggio e con l'intento di interrompere la partita.
MANGIA SI GIUSTIFICA
Il Campobasso ha già presentato ricorso contro questa squalifica e la motivazione è contenuta nella spiegazione che Devis Mangia ha voluto dare dell'accaduto: “Il mio giocatore, Celesia, aveva perso i sensi dopo uno scontro e il gioco andava sospeso immediatamente. Ho reagito perché in quel momento non si stava parlando di calcio, ma di incolumità fisica di un ragazzo. Per fortuna è andato tutto bene, altrimenti staremmo parlando di altro”.
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