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Maxi squalifica per Devis Mangia in Serie C: strattona il quarto uomo e prende 6 giornate

Serie C
Campobasso
D. Mangia

Sei giornate di squalifica inflitte a Devis Mangia, che ha aggredito il quarto uomo dopo la mancata sospensione del gioco. Il Campopasso fa ricorso.

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Maxi stangata del Giudice Sportivo di Serie C per Devis Mangia, allenatore del Campobasso che era stato espulso in occasione dell'ultima partita di campionato vinta per 1-0 contro il Vado.

  • COSA E' SUCCESSO

    L'ex allenatore di Palermo ed Italia Under 21 paga l'atteggiamento mantenuto nei confronti del quarto uomo, il signor Cosimo Papi della sezione di Prato, ripetutamente strattonato dal tecnico dopo uno scontro di gioco in cui un suo calciatore aveva avuto la peggio e con l'intento di interrompere la partita.

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  • MANGIA SI GIUSTIFICA

    Il Campobasso ha già presentato ricorso contro questa squalifica e la motivazione è contenuta nella spiegazione che Devis Mangia ha voluto dare dell'accaduto: “Il mio giocatore, Celesia, aveva perso i sensi dopo uno scontro e il gioco andava sospeso immediatamente. Ho reagito perché in quel momento non si stava parlando di calcio, ma di incolumità fisica di un ragazzo. Per fortuna è andato tutto bene, altrimenti staremmo parlando di altro”.

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