Maxi squalifica per Devis Mangia in Serie C: strattona il quarto uomo e prende 6 giornate

Il Campobasso ha già presentato ricorso contro questa squalifica e la motivazione è contenuta nella spiegazione che Devis Mangia ha voluto dare dell'accaduto: “Il mio giocatore, Celesia, aveva perso i sensi dopo uno scontro e il gioco andava sospeso immediatamente. Ho reagito perché in quel momento non si stava parlando di calcio, ma di incolumità fisica di un ragazzo. Per fortuna è andato tutto bene, altrimenti staremmo parlando di altro”.