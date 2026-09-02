Dove vedere Catania-Savoia di Coppa Italia Serie C in tv e streaming

Dopo due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, il Catania cerca riscatto ospitando il Savoia al Massimino in una sfida valevole per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie C.

Per i rossazzurri è l'esordio nella competizione dopo aver partecipato alla Coppa Italia 'maggiore', con la vittoria sul Vicenza e l'eliminazione per mano del Parma. Il Savoia ha invece eliminato la Casertana nel turno precedente. La vincente se la vedrà agli ottavi contro una tra Cosenza e Sorrento.

DOVE VEDERE CATANIA-SAVOIA

Non è prevista nessuna copertura tv per Catania-Savoia. La partita sarà visibile esclusivamente allo stadio e non ci sarà una diretta televisiva o in streaming su Sky Sport e NOW, né tantomeno in chiaro.

PERCHE' CATANIA-SAVOIA NON VIENE TRASMESSA IN TV?

I diritti della Coppa Italia Serie C, così come quelli dell'intero campionato, sono un'esclusiva Sky. Tuttavia la Lega Pro ha garantito la copertura televisiva di sole tre partite in questo turno: Bari-Picerno, Sorrento-Cosenza e Trento-Desenzano. Catania-Savoia, dunque, non fa parte del pacchetto e non verrà trasmessa da Sky e Now.