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Serie A, calendario e risultati

sabato 19 settembre
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FIN
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
FIN
Milan badge
Milan
MIL
3
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
venerdì 9 ottobre
Genoa badge
Genoa
GEN
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
Inter badge
Inter
INT
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
Napoli badge
Napoli
NAP
Frosinone badge
Frosinone
FRC
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Roma crestRoma54101431113
D
V
V
V
V
2Inter crestInter5410158713
D
V
V
V
V
3Lazio crestLazio541083513
V
D
V
V
V
4Cagliari crestCagliari540152312
V
V
V
S
V
5Milan crestMilan5320104611
V
D
D
V
V
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