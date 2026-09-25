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Coppa Italia
Coppa Italia - Generale
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Coppa Italia, calendario e risultati
Altro
mercoledì 2 settembre
lunedì 14 settembre
martedì 1 dicembre
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Classifiche
OFC Champions League Grp. A
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Auckland City FC
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|9
|2
|Central Coast
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|4
|6
|3
|Tiga Sport
|3
|1
|0
|2
|1
|3
|-2
|3
|4
|Venus
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
Altro
OFC Champions League Grp. B
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Galaxy FC
|3
|3
|0
|0
|14
|3
|11
|9
|2
|Rewa
|3
|2
|0
|1
|7
|7
|0
|6
|3
|Lae City Dwellers
|3
|1
|0
|2
|6
|6
|0
|3
|4
|Tupapa Maraerenga
|3
|0
|0
|3
|4
|15
|-11
|0