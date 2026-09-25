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Coppa Italia

Coppa Italia - Generale

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Coppa Italia, calendario e risultati

mercoledì 2 settembre
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Hellas Verona badge
Hellas Verona
VER
2
FIN
lunedì 14 settembre
Genoa badge
Genoa
GEN
1
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
0
FIN
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Pisa badge
Pisa
PIS
0
FIN
martedì 1 dicembre
Monza badge
Monza
MON
Milan badge
Milan
MIL
Udinese badge
Udinese
UDI
Atalanta badge
Atalanta
ATA
Cremonese badge
Cremonese
CRE
Como badge
Como
COM
Altro
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Classifiche

OFC Champions League Grp. A

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Auckland City FC crestAuckland City FC33007439
V
V
V
2Central Coast crestCentral Coast32016246
V
V
S
3Tiga Sport crestTiga Sport310213-23
S
S
V
4Venus crestVenus300338-50
S
S
S

OFC Champions League Grp. B

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Galaxy FC crestGalaxy FC3300143119
V
V
V
2Rewa crestRewa32017706
V
V
S
3Lae City Dwellers crestLae City Dwellers31026603
S
S
V
4Tupapa Maraerenga crestTupapa Maraerenga3003415-110
S
S
S
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