Mancata fideiussione, cosa rischia il Catania e cosa sta succedendo: dall'ipotesi penalizzazione al futuro

All'ombra di un vulcano che sembra più attivo che mai (spettacolo paesaggisticamente incredibile, pur con tutti i numerosi disagi causati al corretto funzionamento dell'aeroporto) Catania si è nuovamente scoperta fragile, calcisticamente. Ed è un paradosso se si considera la vittoria all'esordio in Coppa Italia contro il Vicenza.
Un successo che ha inorgoglito una tifoseria già "preallertata" dalla società rossazzurra circa la difficoltà del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla fideiussione integrativa al budget sul monte ingaggi dei giocatori, necessaria per l'avvio effettivo della nuova stagione.
E, infatti, poco più di quarantotto ore dopo il passaggio del turno in Coppa il Catania, inteso come dirigenza, ha comunicato di "non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto".
Una notizia che ha e ha avuto delle conseguenze, in terra etnea: sia nella tifoseria, che naturalmente non ha preso bene quanto accaduto, sia nelle istituzioni. E adesso ci si interroga su cosa può succedere sportivamente al Catania in vista del nuovo campionato di Serie C, con lo spettro penalizzazione che preoccupa tutti. Di nuovo.