Mancata fideiussione, cosa rischia il Catania e cosa sta succedendo: dall'ipotesi penalizzazione al futuro

Ricapitoliamo. Alla vigilia della sfida di Coppa Italia del Romeo Menti contro il Vicenza, il Catania ha diffuso un comunicato in cui si annunciava, sostanzialmente, il mancato adempimento dei termini previsti per la fideiussione (al giorno 7 di agosto): in poche parole contro i biancorossi l'allenatore rossazzurro, Emilio Longo, non avrebbe potuto schierare i nuovi acquisti.

"I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC annunciano con rammarico che la Società non rispetterà i tempi per la fideiussione odierna a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici innescati anche dall'anticipo della scadenza di tre giorni per la partita di Coppa Italia contro il Vicenza. Il Board ha provato ad accelerare la risoluzione delle questioni per rispettare questa scadenza, purtroppo senza successo. Il focus resta la data del 10 agosto, termine all'origine della fideiussione, per la quale si sta lavorando senza soste. Il Club è consapevole che il mancato rispetto di questa scadenza non è la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano, ma durante il percorso sono stati riscontrati diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi del deposito della fideiussione".

Il Catania vince comunque contro il Vicenza e tutti si aspettavano potesse adempiere alla scadenza del 10 agosto, cosa che non è accaduta.

"Il Consiglio di amministrazione del Catania FC, facendo seguito alla precedente comunicazione di venerdì 7 agosto, si rammarica nell'informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto. Proprietà e board lavorano 24 ore su 24 per porre rimedio al problema e restano profondamente dispiaciuti per la delusione che ciò porterà alla nostra città e ai nostri tifosi. Proprietà, board e Club accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome Catania, mentre in campo continueremo a lottare per i nostri obiettivi sportivi".