Prime partite e prime sorprese nella Coppa Italia 2026/27. Nella serata di sabato 8 agosto si sono giocati infatti i primi match che hanno premiato Catania e Ascoli. Siciliani e marchigiani hanno eliminato rispettivamente Vicenza e Potenza e sono passati dunque al prossimo turno.
Coppa Italia, i risultati del turno preliminare: il Catania elimina il Vicenza ai rigori, l'Ascoli batte il Potenza 3-1
Bella vittoria del Catania (squadra di Serie C) che elimina il Vicenza, fresco di promozione in Serie B. La gara si è decisa ai calci di rigore dopo che i minuti regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Vantaggio dei padroni di casa veneti con un gran goal di Moncini. Il neo acquisto dei biancorossi ha bagnato il debutto con una rete in rovesciata dopo 25 minuti. Prima della fine del primo tempo, però, il pareggio degli ospiti con un penalty realizzato da Cicerelli.
Il risultato non è poi più cambiato nella ripresa e a decidere il passaggio del turno sono stati i calci di rigore: errori di Costa e Di Tacchio, prima di quello, decisivo, di Morra. La squadra di Longo, dunque, può gioire nonostante ore complicate dal punto di vista societario. Per gli etnei ora l’appuntamento è per il prossimo 14 agosto quando, al Tardini, faranno visita al Parma
COPPA ITALIA TURNO PRELIMINARE
VICENZA-CATANIA 1-1 (4-5 d.c.r.)
Marcatori: 25’ Moncini (V), 40’ Cicerelli (C) rig.
Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta (17’ st Pellizzari), Carraro, Talarico (27’ st Valoti), Costa; Alessio (32’ st Rauti), Moncini (27’ st Morra). All.: Gallo.
Catania (4-3-2-1): Dini; Raimo, Ierardi, Quaini, Donnarumma; Corbari, Di Tacchio, Jimenez; Cicerelli, Lunetta (17’ st Rolfini); Leonardi (23’ st Caturano). All.: Longo.
Arbitro: Renzi di Pesaro.
Ammoniti: Lunetta, Donnarumma, Raimo.
Sequenza Rigori: Caturano goal, Costa palo, Jimenez goal, Leverbe goal, Rolfini goal, Rauti goal, Di Tacchio parato, Valoti goal, Quaini goal, Morra alto.
Tutto facile per l’Ascoli che batte 3 a 1 il Potenza nella gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia e si merita il passaggio al prossimo turno in programma domenica 16 Agosto alle ore 18:30 quando sarà impegnato in casa del Genoa nei trentaduesimi di finale. Neopromosso in B, dopo due minuti l’Ascoli va sotto ma poi riesce a rimontare. Vantaggio degli ospiti con Selleri vanificato dalle reti di Milanese nel primo tempo, Gori nella ripresa e Corradini allo scadere.
COPPA ITALIA TURNO PRELIMINARE
ASCOLI-POTENZA 3-1
Marcatori: 2' Selleri (P), 21' Milanese (A), 69' Gori (A), 90' Corradini (A)
ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Silipo, Corradini (90+2' Gorica), Chakir (60' Gori), Perciun, Acampora (60' Damiani), D'Uffizi (79' Bolsius), Guiebre, Curado, Milanese (79' Oliveri).
A disposizione: Dente, Crespi, Russo, Diamanti, Lo scalzo, De Pieri, Conti, Gorica, Rizzo, Caucci
Allenatore:Giuseppe Agostinone (Tomei squalificato).
POTENZA: Cucchietti, Russo, Felippe (59' Ghisolfi), Loiacono (80' Adjapong), Castorani, D'Auria (74' Mazzeo), De Marco (59' Bando), Kiwran, Petrungaro Bura, Selleri.
A disposizione: Franchi, Gironi, Verza, Gorga, Manfredonia, Giannini, Paolino.
Allenatore: Ivan Tisci
Arbitro:Gabriele Sacchi della sezione di Macerata
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