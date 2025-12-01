İdil Erin Tetik

Corrispondente di calcio turco ed europeo

Nato a Manisa. È cresciuto ammirando la generazione d’oro del Barcellona composta da Xavi, Iniesta, Samuel Eto’o, Ronaldinho e Lionel Messi. Da allora, è un appassionato seguace sia della Süper Lig che della Liga spagnola. Ha completato gli studi universitari presso la Facoltà di Comunicazione dell’Università di Marmara, laureandosi in Giornalismo. Ha partecipato a numerose produzioni, progetti di social media e media digitali. Nel 2021 è entrato a far parte di GOAL Turchia.