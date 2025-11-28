Dove vedere Fenerbahce-Galatasaray in diretta tv e streaming?

La 14ª giornata della Super Lig vedrà lo scontro diretto tra le due squadre in lizza per il titolo. Il Galatasaray, in testa alla classifica con 32 punti in 13 giornate, farà visita al Fenerbahce, che lo segue a un punto di distanza, a Kadıköy.

Il Fenerbahce, che ha ottenuto la sua unica vittoria nelle ultime otto partite di Super Lig giocate in casa contro il Galatasaray nel mese di aprile 2022, vuole tornare a vincere in casa contro i giallorossi dopo tanto tempo.

Il Galatasaray, che ha iniziato questa stagione con l'obiettivo di conquistare il quarto titolo consecutivo, vuole allungare il vantaggio in classifica battendo in casa il Fenerbahce, che lo segue a un punto di distanza.

GOAL ti offre tutte le informazioni necessarie per seguire la partita, compresi il canale TV, i dettagli della trasmissione e molto altro ancora.

Come guardare Fenerbahce-Galatasaray in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita Fenerbahce-Galatasaray in Italia non sarà trasmessa su nessun canale tv, ma potrete vederla in diretta streaming utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Fenerbahce-Galatasaray: ora di inizio

Superlig - Superlig Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Nella 14ª giornata della Super Lig, Fenerbahce e Galatasaray si affronteranno allo stadio Chobani lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fenerbahce - Galatasaray Probabile formazione Panchina Allenatore D. Tedesco Probabile formazione Panchina Allenatore O. Buruk

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Fenerbahce

Il Fenerbahce affronterà la partita contro il Ferencvaros in Europa con diverse assenze. Çağlar Söyüncü e Sebastian Szymanski, ancora in fase di recupero, non potranno scendere in campo. Anche Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek e Fred, squalificati, e İrfan Can Kahveci, escluso dalla rosa, non potranno partecipare alla partita. Assenze simili potrebbero verificarsi anche nel derby.

Il Fenerbahce è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di vittorie (7) e punti (24) da quando Domenico Tedesco ha esordito in Super Lig nel settembre 2025.

Il Fenerbahce, che ha ottenuto la sua unica vittoria nelle ultime otto partite di Super Lig giocate in casa contro il Galatasaray nel mese di aprile 2022 (3 pareggi e 4 sconfitte), aveva vinto 14 delle precedenti 18 partite (4 pareggi).

Kerem Aktürkoğlu potrebbe diventare il quarto giocatore nella storia della Super Lig dopo Şevki Şenlen, Tanju Çolak e Saffet Sancaklı, ad aver segnato con entrambe le maglie nelle partite disputate tra Fenerbahce e Galatasaray.

Notizie sul Galatasaray

Prima del derby che vedrà affrontarsi il Galatasaray, molti giocatori della squadra giallo-rossa sono infortunati. Nell'ultima partita di Champions Lig contro l'Union SG, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Yunus Akgün e Berkan Kutlu non hanno potuto scendere in campo a causa di infortuni.

Mentre i giocatori infortunati della squadra giallo-rossa continuano le cure, l'attenzione si è concentrata su Victor Osimhen. Il bomber, infortunatosi nella partita della Nazionale nigeriana contro il Congo, ha saltato le partite contro Gençlerbirliği e Union SG. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, Osimhen è stato sottoposto a un intenso trattamento e il bomber nigeriano potrà giocare nel derby.

Galatasaray, che ha perso 1-0 contro il Kocaelispor nell'ultima partita di Super Lig giocata in trasferta, non ha subito due sconfitte consecutive in trasferta sotto la guida di Okan Buruk (61 partite).

Il Galatasaray (1 vittoria e 1 pareggio), che ha vinto quattro delle ultime sei partite di Super Lig giocate in trasferta contro il Fenerbahce, potrebbe eguagliare il numero di vittorie ottenute nelle precedenti 36 visite (5 vittorie, 9 pareggi e 22 sconfitte). Ilkay Gündoğan (2 gol e 1 assist), che ha segnato un gol in ciascuna delle ultime tre partite disputate in Süper Lig, scenderà in campo per cercare di eguagliare la serie più lunga della sua carriera nella massima serie.

Forma

Il Fenerbahce, che non ha subito alcuna sconfitta in Super Lig in questa stagione, ha battuto l'ultima volta il Rizespor in trasferta per 5-2. I gialloblu vogliono mantenere il titolo di imbattuti conquistando 3 punti anche contro il Galatasaray.

Il Galatasaray, che ha subito la sua unica sconfitta in Super Lig in questa stagione il 9 novembre contro il Kocaelispor, ha vinto l'ultima partita contro il Gençlerbirliği per 3-2.

Partite tra le due squadre

Fenerbahce e Galatasaray si affronteranno per la 137ª volta nella storia della Süper Lig. In questa rivalità, i gialloblu conducono per 53-38 (45 pareggi). Le ultime 5 partite tra Fenerbahce e Galatasaray si sono concluse con la vittoria dei giallorossi. Galatasaray ha vinto 3 di queste partite, una è finita in parità, mentre il Fenerbahce è riuscito a vincere una sola partita.

Classifica

Il Galatasaray, con 32 punti raccolti in 13 settimane, è in testa alla Super Lig, mentre il Fenerbahce, con 31 punti, è al secondo posto in classifica.