Felipe Proença

Corrispondente di calcio brasiliano e football americano

Sono un redattore che scrive su calcio nazionale e internazionale. Mi piace essere aggiornato su tutto ciò che accade in ogni angolo del mondo calcistico e ho grande rispetto anche per le zone meno privilegiate in questo ambito. Inoltre, credo che lo sport più famoso del pianeta debba essere considerato con un po’ più di razionalità.

La mia storia con il calcio:

Negli anni in cui Internet era quasi inesistente, uno dei primi e più solidi contatti che ebbi con il calcio fu tramite gli album di figurine. Il primo che ricordo è quello del Brasileirão 1998, seguito da quello della Coppa del Mondo dello stesso anno. Quell’oceano di informazioni mi affascinò.

Specialità:

Calendario calcistico dei media di trasmissione

Statistiche sul calcio nazionale e internazionale

🌟 Il mio ricordo calcistico preferito:

I due gol di Ronaldo nella finale della Coppa del Mondo 2002 contro la Germania, che portarono al pentacampionato del Brasile, mi emozionano ancora ogni volta che li rivedo.

