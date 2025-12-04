Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Primeira Liga
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoSporting CP
Felipe Proença

Dove vedere Benfica-Sporting in diretta tv e streaming?

I rivali di Lisbona si affrontano nel classico che apre il 13° turno del campionato portoghese questo venerdì: tutte le info sul match, incluse quelle relative a canale tv e diretta streaming.

Benfica e Sporting scenderanno in campo nella partita che darà il via alla 13ª giornata del campionato portoghese 2025/26. 

La partita si giocherà allo Stadio da Luz, a Lisbona.

Di seguito tutte le info, comprensive di canale tv e di come vedere il match in diretta streaming.

Come guardare Benfica-Sporting in diretta? Canale TV e diretta streaming

Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP

Benfica-Sporting sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

Il derby di Lisbona, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili o utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Benfica-Sporting: ora di inizio

crest
Primeira Liga - Liga Portugal
Estadio da Luz
  • Data: venerdì 5 dicembre 2025
  • Ora: 21:15 italiane
  • Luogo: stadio da Luz, Lisbona - Portogallo
  • Arbitri: António Nobre (arbitro), Nélson Pereira e Francisco Pereira (assistenti), Miguel Nogueira (quarto uomo), Rui Costa (VAR) e Paulo Brás (assistente VAR)

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Benfica - Sporting CP

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestSCP
1
A. Trubin
30
N. Otamendi
4
A. Silva
17
A. Dedic
26
S. Dahl
10
G. Sudakov
21
A. Schjelderup
8
F. Aursnes
5
E. Barrenechea
20
R. Rios
14
V. Pavlidis
1
R. Silva
20
M. Araujo
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
72
E. Quaresma
8
P. Goncalves
5
H. Morita
10
G. Catamo
42
M. Hjulmand
17
Trincao
97
L. Suarez

4-2-3-1

SCPAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Mourinho

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Borges

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Benfica

Lukébakio si sta riprendendo da una frattura alla caviglia sinistra e non è disponibile.

PROBABILE FORMAZIONE BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho.

Notizie sullo Sporting

Con un fastidio al ginocchio destro, Ioannidis continua a essere indisponibile.

PROBABILE FORMAZIONE SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Hjulmand; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. All. Rui Borges.

Forma

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SCP
-Forma

Goal segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Terzo in classifica con 28 punti, il Benfica arriva al derby forte di tre vittorie consecutive, considerando tutte le competizioni. Nel tentativo di entrare nella lotta per il titolo, gli Encarnados cercano un'altra vittoria per avvicinarsi al Porto, oggi in testa con sei punti di vantaggio.

Lo Sporting, dal canto suo, occupa il secondo posto in classifica con 31 punti. Senza sconfitte da 11 partite, i Leões stanno vivendo un buon momento e puntano a un risultato positivo nel derby della capitale, anche se giocano in trasferta, per continuare a sognare il terzo titolo portoghese consecutivo.

Partite tra le due squadre

BEN

Ultime 5 partite

SCP

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

3

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

