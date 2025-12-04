Dove vedere Benfica-Sporting in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Benfica e Sporting scenderanno in campo nella partita che darà il via alla 13ª giornata del campionato portoghese 2025/26.

La partita si giocherà allo Stadio da Luz, a Lisbona.

Di seguito tutte le info, comprensive di canale tv e di come vedere il match in diretta streaming.

Come guardare Benfica-Sporting in diretta? Canale TV e diretta streaming

Benfica-Sporting sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

Il derby di Lisbona, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili o utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Benfica-Sporting: ora di inizio

Primeira Liga - Liga Portugal Estadio da Luz

Data: venerdì 5 dicembre 2025

venerdì 5 dicembre 2025 Ora: 21:15 italiane

21:15 italiane Luogo: stadio da Luz, Lisbona - Portogallo

stadio da Luz, Lisbona - Portogallo Arbitri: António Nobre (arbitro), Nélson Pereira e Francisco Pereira (assistenti), Miguel Nogueira (quarto uomo), Rui Costa (VAR) e Paulo Brás (assistente VAR)

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Benfica

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lukébakio si sta riprendendo da una frattura alla caviglia sinistra e non è disponibile.

PROBABILE FORMAZIONE BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho.

Notizie sullo Sporting

Con un fastidio al ginocchio destro, Ioannidis continua a essere indisponibile.

PROBABILE FORMAZIONE SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Hjulmand; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. All. Rui Borges.

Forma

Terzo in classifica con 28 punti, il Benfica arriva al derby forte di tre vittorie consecutive, considerando tutte le competizioni. Nel tentativo di entrare nella lotta per il titolo, gli Encarnados cercano un'altra vittoria per avvicinarsi al Porto, oggi in testa con sei punti di vantaggio.

Lo Sporting, dal canto suo, occupa il secondo posto in classifica con 31 punti. Senza sconfitte da 11 partite, i Leões stanno vivendo un buon momento e puntano a un risultato positivo nel derby della capitale, anche se giocano in trasferta, per continuare a sognare il terzo titolo portoghese consecutivo.

Partite tra le due squadre

Classifica