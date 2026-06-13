Le jeune Espagnol Víctor Muñoz s’apprête à découvrir la Premier League : Newcastle United négocie activement pour l’enrôler durant le mercato estival en cours, ce qui privera le Real Madrid d’une opportunité de le rapatrier.

Muñoz, l’un des talents les plus prometteurs du Castilla, avait été cédé l’été dernier à Osasuna pour un contrat de cinq ans. Les Merengues avaient toutefois inséré une clause de rachat fixée entre 8 et 10 millions d’euros.

Le Real Madrid, qui conserve 50 % des droits du joueur après l’avoir cédé 5 millions d’euros l’été dernier, peut encore valider ou bloquer toute opération future.

Selon plusieurs sources, Florentino Pérez apprécie le profil du jeune milieu et envisage de l’intégrer à sa prochaine campagne de recrutement.

Selon le quotidien espagnol AS, les discussions entre Osasuna et Newcastle sont déjà très avancées, tandis que le joueur profite de la Coupe du monde pour exhiber ses qualités techniques sur la scène internationale.

Si la clause libératoire du joueur atteint 40 millions d’euros, l’offre anglaise se rapproche de 30 millions d’euros, assortis de bonus liés aux performances et au temps de jeu. Les dernières retouches portent sur le montant fixe et variable ainsi que sur le calendrier des paiements.

Selon les dernières informations, Osasuna réclame une revalorisation de l’offre pour optimiser ses gains, rappelant que 50 % du montant total reviendront au Real Madrid.

Une fois l’accord finalisé, Osasuna devra en informer le Real Madrid, détenteur de 50 % des droits du joueur, pour finaliser les formalités du transfert.

Néanmoins, le club espagnol est convaincu qu’il sera difficile de conserver le joueur plus longtemps au vu de l’intérêt suscité ; il est en effet considéré comme l’un des talents émergents les plus remarquables de la saison et a laissé une empreinte indéniable au sein de l’équipe.