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Révélation : un salaire mirobolant pour Bruno Fernandes dans son nouveau contrat à Manchester United. Les Red Devils sont prêts à tout pour conserver leur capitaine, auteur de performances record, à Old Trafford
Les Red Devils préparent une offre mirobolante
Manchester United s'apprête à offrir un contrat mirobolant à son capitaine charismatique, en récompense d'une saison exceptionnelle. D'après SportsBoom, le club entend contrer l'intérêt de riches écuries saoudiennes et de géants européens en accélérant les négociations. Le nouveau bail mettra fin à toute spéculation sur un éventuel report des discussions et assurera que le meneur de jeu portugais demeure la pièce maîtresse des Red Devils.
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Talisman vise les systèmes hérités modernes
Selon des sources proches des négociations, le maestro portugais n’envisage pas de quitter Old Trafford, malgré des offres alléchantes venues de l’étranger. Le joueur de 31 ans, parfaitement intégré à la vie d’Alderley Edge, reste pleinement investi dans son rôle de figure de proue du vestiaire. Il entend consolider son héritage parmi les plus grands joueurs de l’ère moderne, et se montre extrêmement confiant : le club est enfin sur la bonne voie pour retrouver sa gloire passée.
Carrick construit son équipe autour d'un joueur récompensé
Ce nouveau contrat très lucratif lui octroie une augmentation bien méritée de 50 % par rapport à son salaire actuel de 250 000 livres sterling par semaine, assortie de primes substantielles liées aux performances en Premier League et en Ligue des champions. Le nouvel entraîneur Michael Carrick voit en lui le véritable moteur de l’équipe, une confiance méritée après une saison sensationnelle : Fernandes a été sacré Joueur de la saison en Premier League et Footballeur de l’année par les journalistes sportifs, et il a établi un nouveau record de passes décisives en une seule campagne, avec 21 buts créés.
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La Coupe du monde intervient avant la finalisation du contrat.
Manchester United conserve Fernandes sous contrat jusqu'en juin prochain, avec une option de prolongation d'une saison. Le club est convaincu que cette offre exceptionnelle incitera son capitaine à prolonger son aventure à Old Trafford pour quatre ou cinq ans supplémentaires.
Le joueur se concentre désormais sur la Coupe du monde avec le Portugal aux États-Unis, mais il devrait signer dès son retour, offrant ainsi à Carrick un effectif stabilisé avant la reprise des compétitions européennes.