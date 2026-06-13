Manchester United conserve Fernandes sous contrat jusqu'en juin prochain, avec une option de prolongation d'une saison. Le club est convaincu que cette offre exceptionnelle incitera son capitaine à prolonger son aventure à Old Trafford pour quatre ou cinq ans supplémentaires.

Le joueur se concentre désormais sur la Coupe du monde avec le Portugal aux États-Unis, mais il devrait signer dès son retour, offrant ainsi à Carrick un effectif stabilisé avant la reprise des compétitions européennes.