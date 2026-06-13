Selon le podcast « Bayern Insider » de Bild, les dirigeants du club allemand le plus titré étaient convaincus que l’attaquant anglais les rejoindrait pour la nouvelle saison.
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A-t-il manqué à sa parole ? Le FC Bayern Munich semble déçu par son ancien joueur de prédilection après l’échec du transfert
Selon plusieurs sources concordantes, le Bayern Munich avait déjà trouvé un accord avec le joueur avant que Gordon ne change d’avis et ne choisisse le FC Barcelone. Le plan initial était de mettre la pression sur Newcastle United en s’appuyant sur la position du joueur de 25 ans afin de faire baisser le prix du transfert.
Selon plusieurs sources, le Bayern ne voulait pas débourser plus de 60 millions d’euros pour cet attaquant polyvalent, destiné à pallier les absences d’Harry Kane et de Luis Díaz. Les Catalans ont toutefois contrarié les plans bavarois en alignant les 80 millions réclamés par Newcastle.
Lors de sa présentation, l’attaquant a enfoncé le clou en déclarant, dans un espagnol courant, qu’un transfert au Barça avait toujours été son rêve absolu. Double champion en titre, le Bayern doit donc se tourner vers d’autres options pour renforcer son attaque – et aurait déjà trouvé son bonheur.
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Le FC Bayern Munich s’apprête à accueillir deux nouveaux joueurs : Saibari et Brown.
Le choix s’est porté sur Ismael Saibari, du PSV Eindhoven. Un accord a déjà été trouvé avec le Marocain, mais les modalités du transfert doivent encore être réglées. Sur ce point aussi, les deux parties seraient proches d’une solution satisfaisante ; il ne reste plus qu’à définir la répartition entre le montant de base et les primes. Le montant global de la transaction pourrait atteindre 50 à 60 millions d’euros, ce qui ferait de Saibari, une fois le transfert officialisé, le joueur le plus cher de l’histoire de l’Eredivisie.
Polyvalent, le joueur de 25 ans peut jouer sur les ailes, dans l’axe ou en soutien des attaquants. Par ailleurs, le Bayern serait sur le point de recruter Nathaniel Brown, de l’Eintracht Francfort.
Saison 2025/26 : comparaison des performances d'Anthony Gordon et d'Isamel Saibari
Statistiques Anthony Gordon (Newcastle United) Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Matchs 46 37 Buts 17 19 passes décisifs Passes décisives 5 9