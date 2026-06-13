Selon plusieurs sources concordantes, le Bayern Munich avait déjà trouvé un accord avec le joueur avant que Gordon ne change d’avis et ne choisisse le FC Barcelone. Le plan initial était de mettre la pression sur Newcastle United en s’appuyant sur la position du joueur de 25 ans afin de faire baisser le prix du transfert.

Selon plusieurs sources, le Bayern ne voulait pas débourser plus de 60 millions d’euros pour cet attaquant polyvalent, destiné à pallier les absences d’Harry Kane et de Luis Díaz. Les Catalans ont toutefois contrarié les plans bavarois en alignant les 80 millions réclamés par Newcastle.

Lors de sa présentation, l’attaquant a enfoncé le clou en déclarant, dans un espagnol courant, qu’un transfert au Barça avait toujours été son rêve absolu. Double champion en titre, le Bayern doit donc se tourner vers d’autres options pour renforcer son attaque – et aurait déjà trouvé son bonheur.