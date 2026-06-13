Les équipes évolueront donc à dix pendant une période plus longue, le temps que le joueur soigné atteigne la fin du compte à rebours.

La durée minimale d’absence est désormais de 1 minute .

Les joueurs devaient auparavant rester hors du terrain pendant 30 secondes avant de pouvoir y revenir.

Soins en cas de blessure sur le terrain

Au-delà, le remplaçant ne pourra entrer qu’après 1 minute (lors du prochain arrêt de jeu).

Les joueurs remplacés disposent au maximum de 10 secondes pour quitter la pelouse.

Aucune limite de temps précise n’était fixée pour la sortie du terrain.

Compte à rebours pour les remplacements

Coup de pied de but : l’équipe adverse obtient un corner.

Remise en jeu : la possession est accordée à l’adversaire.

Passé ce délai, un compte à rebours strict de 5 secondes est déclenché ; si le jeu n’est pas encore repris, l’arbitre applique la règle d’inversion du coup d’envoi.

Jusqu’ici, les arbitres se contentaient le plus souvent d’avertissements verbaux ou de cartons jaunes pour sanctionner les retards prolongés.

Remises en jeu et coups de pied de but

Cette mesure vise à limiter les expulsions injustifiées consécutives à des erreurs d’appréciation sur le deuxième avertissement.

Désormais, l’assistance vidéo doit revoir toute décision sur le terrain entraînant un deuxième avertissement et, par conséquent, l’exclusion correspondante.

Jusqu’ici, le VAR n’était pas autorisé à intervenir sur les décisions conduisant à un deuxième avertissement.

Si la violence est excessive : carton rouge direct.

Des directives disciplinaires précises ont été introduites en fonction de l’intensité et de l’intention de l’action.

Tacles sur les gardiens de but

Souvent tolérées tant qu’il n’y a pas de contact violent ou excessivement agressif.

Une attention particulière est portée aux attaquants qui gênent ou entravent de manière déloyale les mouvements du gardien sans intention de jouer le ballon.