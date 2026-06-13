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Pauses de soin prolongées et compte à rebours pour les remplacements : tout comprendre des modifications du règlement de la Premier League pour la saison 2026-2027
- AFP
Des mesures fortes pour lutter contre les retards
Les clubs de haut niveau devront respecter de nouvelles règles strictes visant à limiter les temps morts afin de fluidifier le jeu et de mettre fin aux tactiques de gain de temps abusives. Un joueur blessé nécessitant un examen sur la pelouse devra désormais rester en dehors du terrain pendant au moins une minute, contre trente secondes auparavant. En outre, des délais impartis ont été définis pour les touches, les coups francs et les remplacements : toute reprise du jeu au-delà de ces limites entraînera des sanctions disciplinaires.
Les protocoles d'arbitrage sont remaniés.
Le cadre réglementaire a été profondément révisé à la suite de consultations approfondies au sein du Groupe consultatif sur l’amélioration du jeu. Les arbitres accorderont désormais une attention accrue aux fautes de retenue, aux simulations et aux charges déloyales commises dans la surface de réparation. Par ailleurs, les arbitres assistants vidéo verront leur champ d’intervention élargi, puisqu’ils seront expressément autorisés à examiner les cas litigieux de deuxième carton jaune.
- AFP
Les données d’enquête définissent les seuils physiques.
La mise en œuvre de ces directives techniques intervient après les résultats sans équivoque d’une enquête indépendante menée auprès des parties prenantes, qui a révélé une frustration généralisée concernant les temps morts tactiques accordés aux gardiens de but. Une écrasante majorité de 96 % des personnes interrogées a plaidé pour le maintien du seuil de tolérance physique particulièrement élevé de la division en matière de fautes. En conséquence, la ligue a confirmé qu’elle rejetterait les extensions facultatives des règles internationales, préservant ainsi la rapidité et l’identité compétitive qui caractérisent le football anglais.
Les entraîneurs doivent opérer des ajustements tactiques majeurs.
Les staffs techniques doivent revoir rapidement leurs protocoles de gestion de match durant la préparation d’avant-saison pour éviter de heurter de front les règles strictes sur le nombre de remplacements. Les équipes qui misent sur des temps morts stratégiques en cours de rencontre verront leur réorganisation défensive perturbée par les longues absences obligatoires liées aux blessures. Ces changements pénaliseront sévèrement les formations les moins disciplinées au fil d’un calendrier hivernal d’ouverture toujours plus intense, offrant un véritable test tactique aux entraîneurs.
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En bref : principales modifications réglementaires
Catégorie de règlement
Règle / Procédure antérieure
Nouvelle règle / directives pour 2026-2027
Sanction / Conséquence d’une infraction
Soins en cas de blessure sur le terrain
Les joueurs devaient auparavant rester hors du terrain pendant 30 secondes avant de pouvoir y revenir.
La durée minimale d’absence est désormais de 1 minute.
Les équipes évolueront donc à dix pendant une période plus longue, le temps que le joueur soigné atteigne la fin du compte à rebours.
Compte à rebours pour les remplacements
Aucune limite de temps précise n’était fixée pour la sortie du terrain.
Les joueurs remplacés disposent au maximum de 10 secondes pour quitter la pelouse.
Au-delà, le remplaçant ne pourra entrer qu’après 1 minute (lors du prochain arrêt de jeu).
Remises en jeu et coups de pied de but
Jusqu’ici, les arbitres se contentaient le plus souvent d’avertissements verbaux ou de cartons jaunes pour sanctionner les retards prolongés.
Passé ce délai, un compte à rebours strict de 5 secondes est déclenché ; si le jeu n’est pas encore repris, l’arbitre applique la règle d’inversion du coup d’envoi.
Remise en jeu : la possession est accordée à l’adversaire.
Coup de pied de but : l’équipe adverse obtient un corner.
Extension du champ d’application du VAR
Jusqu’ici, le VAR n’était pas autorisé à intervenir sur les décisions conduisant à un deuxième avertissement.
Désormais, l’assistance vidéo doit revoir toute décision sur le terrain entraînant un deuxième avertissement et, par conséquent, l’exclusion correspondante.
Cette mesure vise à limiter les expulsions injustifiées consécutives à des erreurs d’appréciation sur le deuxième avertissement.
Sanctions pour tirage de cheveux
Les sanctions manquaient jusqu’ici d’une standardisation claire entre avertissement et expulsion directe.
Des directives disciplinaires précises ont été introduites en fonction de l’intensité et de l’intention de l’action.
Si la violence est excessive : carton rouge direct.
Sans force excessive : carton jaune.
Tacles sur les gardiens de but
Souvent tolérées tant qu’il n’y a pas de contact violent ou excessivement agressif.
Une attention particulière est portée aux attaquants qui gênent ou entravent de manière déloyale les mouvements du gardien sans intention de jouer le ballon.
Toutes les fautes commises à l’intérieur de la surface de réparation seront immédiatement sifflées afin de protéger le gardien.
Fautes de retenue
Le seuil de tolérance en matière de contact physique lors des coups de pied arrêtés était souvent jugé trop laxiste.
Les actions de retenue sans rapport avec le jeu et ayant un impact matériel évident sur un attaquant sont désormais mieux sanctionnées sur le terrain.
Un coup franc direct ou un penalty sera accordé si un défenseur vise uniquement l’adversaire au lieu de disputer le ballon.