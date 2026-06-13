« J’adorerais le revoir parmi nous » : Wayne Rooney exhorte Manchester United à faire revenir Scott McTominay et à se racheter après un transfert controversé de 26 millions de livres sterling

Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a critiqué la politique sportive du club, estimant que le départ du milieu de terrain était une erreur. Il a déclaré : « Je n’arrivais pas à croire que Man United l’ait laissé partir à ce moment-là, car il est évident qu’il travaille extrêmement dur.

Au moment de son départ, il était l’un des joueurs que l’on voulait voir sur la pelouse chaque semaine, car on avait l’impression que certains de ses coéquipiers ne s’investissaient pas autant ; lui, en revanche, avait un impact tangible.

Il occupait alors un rôle plus offensif et inscrivait des buts importants. Quand Man United l’a laissé partir, je me suis dit : “Wow, qu’est-ce qui se passe ici ?” Aujourd’hui, on aimerait beaucoup le revoir à Man United. »