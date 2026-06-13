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Adhe Makayasa

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« J’adorerais le revoir parmi nous » : Wayne Rooney exhorte Manchester United à faire revenir Scott McTominay et à se racheter après un transfert controversé de 26 millions de livres sterling

S. McTominay
Manchester United
W. Rooney
SSC Naples
Mercato
Premier League
Serie A

Wayne Rooney, légende de Manchester United, exhorte son ancien club à réaliser un coup sensationnel en rapatriant le milieu de terrain de Naples, Scott McTominay. L’attaquant emblématique avoue son incompréhension face à la décision, prise il y a deux ans, des Red Devils de céder le joueur de 29 ans à la Serie A pour la somme modique de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars), alors qu’il venait de se révéler comme un buteur d’élite.

  • Une légende des Red Devils déplore son départ

    La décision de se séparer de ce produit du centre de formation apparaît de plus en plus comme un manque de vision, au vu de sa spectaculaire première saison en Italie, couronnée par le Scudetto. Devenu une figure emblématique tant en club qu'en sélection nationale, ce milieu de terrain dynamique a considérablement élevé son niveau de jeu depuis son départ d'Old Trafford. Rooney, qui l’avait brièvement côtoyé sur les terrains de Premier League en mai 2017, rappelle que United manque aujourd’hui cruellement à son éthique de travail acharnée.

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  • Scott McTominay Manchester UnitedGetty

    Rooney stupéfait par la décision concernant son transfert

    Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a critiqué la politique sportive du club, estimant que le départ du milieu de terrain était une erreur. Il a déclaré : « Je n’arrivais pas à croire que Man United l’ait laissé partir à ce moment-là, car il est évident qu’il travaille extrêmement dur.

    Au moment de son départ, il était l’un des joueurs que l’on voulait voir sur la pelouse chaque semaine, car on avait l’impression que certains de ses coéquipiers ne s’investissaient pas autant ; lui, en revanche, avait un impact tangible.

    Il occupait alors un rôle plus offensif et inscrivait des buts importants. Quand Man United l’a laissé partir, je me suis dit : “Wow, qu’est-ce qui se passe ici ?” Aujourd’hui, on aimerait beaucoup le revoir à Man United. »

  • La refonte du milieu de terrain demeure une priorité absolue.

    Alors que les dirigeants d’Old Trafford poursuivent leur campagne de recrutement estivale après avoir enrôlé l’attaquant de l’Atalanta Ederson, le nom de McTominay ne figure toujours pas sur leur liste officielle de cibles. Manchester United explore d’autres pistes et s’intéresserait notamment à plusieurs jeunes talents nationaux : Mateus Fernandes (West Ham), Alex Scott (Bournemouth) et la pépite de Crystal Palace Adam Wharton.

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    La scène internationale attend le retour de la star

    McTominay, remis d’un léger problème gastrique, devrait être prêt pour mener l’Écosse lors de son entrée historique en Coupe du monde face à Haïti. Les Tartans abordent la compétition avec un immense élan, mettant fin à 28 ans d’absence sur la scène internationale. Empocher les trois points de ce premier match sera crucial pour la « Tartan Army », avant que le mercato estival, particulièrement agité, ne ramène l’attention sur l’avenir du joueur en club.