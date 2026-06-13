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« J’adorerais le revoir parmi nous » : Wayne Rooney exhorte Manchester United à faire revenir Scott McTominay et à se racheter après un transfert controversé de 26 millions de livres sterling
Une légende des Red Devils déplore son départ
La décision de se séparer de ce produit du centre de formation apparaît de plus en plus comme un manque de vision, au vu de sa spectaculaire première saison en Italie, couronnée par le Scudetto. Devenu une figure emblématique tant en club qu'en sélection nationale, ce milieu de terrain dynamique a considérablement élevé son niveau de jeu depuis son départ d'Old Trafford. Rooney, qui l’avait brièvement côtoyé sur les terrains de Premier League en mai 2017, rappelle que United manque aujourd’hui cruellement à son éthique de travail acharnée.
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Rooney stupéfait par la décision concernant son transfert
Invité de l’émission « The Wayne Rooney Show », l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a critiqué la politique sportive du club, estimant que le départ du milieu de terrain était une erreur. Il a déclaré : « Je n’arrivais pas à croire que Man United l’ait laissé partir à ce moment-là, car il est évident qu’il travaille extrêmement dur.
Au moment de son départ, il était l’un des joueurs que l’on voulait voir sur la pelouse chaque semaine, car on avait l’impression que certains de ses coéquipiers ne s’investissaient pas autant ; lui, en revanche, avait un impact tangible.
Il occupait alors un rôle plus offensif et inscrivait des buts importants. Quand Man United l’a laissé partir, je me suis dit : “Wow, qu’est-ce qui se passe ici ?” Aujourd’hui, on aimerait beaucoup le revoir à Man United. »
La refonte du milieu de terrain demeure une priorité absolue.
Alors que les dirigeants d’Old Trafford poursuivent leur campagne de recrutement estivale après avoir enrôlé l’attaquant de l’Atalanta Ederson, le nom de McTominay ne figure toujours pas sur leur liste officielle de cibles. Manchester United explore d’autres pistes et s’intéresserait notamment à plusieurs jeunes talents nationaux : Mateus Fernandes (West Ham), Alex Scott (Bournemouth) et la pépite de Crystal Palace Adam Wharton.
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La scène internationale attend le retour de la star
McTominay, remis d’un léger problème gastrique, devrait être prêt pour mener l’Écosse lors de son entrée historique en Coupe du monde face à Haïti. Les Tartans abordent la compétition avec un immense élan, mettant fin à 28 ans d’absence sur la scène internationale. Empocher les trois points de ce premier match sera crucial pour la « Tartan Army », avant que le mercato estival, particulièrement agité, ne ramène l’attention sur l’avenir du joueur en club.