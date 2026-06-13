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Arsenal est prêt à mettre le prix ! Le champion de Premier League s’apprête à débourser 34,5 millions de livres sterling pour recruter un ailier, une opération qui n’affectera pas son projet de débaucher Morgan Rogers à Aston Villa
Arsenal intensifie sa quête de renfort offensif
Selon The Athletic, Arsenal envisagerait de recruter l’ailier de Bruges, Tzolis, afin de renforcer son effectif après son sacre en Premier League. L’international grec de 24 ans serait disponible pour environ 40 millions d’euros (34,5 millions de livres sterling / 46,3 millions de dollars). Les Gunners estiment que cette opération est indépendante et n’altérera pas leur intérêt pour l’attaquant de Villa, Rogers, ni pour d’autres cibles offensives.
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Les statistiques de Tzolis ont attiré l’attention d’Arsenal.
L’ailier a inscrit 43 buts en deux saisons avec Bruges, s’imposant comme l’un des attaquants les plus prolifiques de Belgique. Auparavant, il avait connu une saison 2023-2024 exceptionnelle avec le Fortuna Düsseldorf, marquant 22 buts en deuxième division allemande.
Tzolis a prolongé son contrat avec le Club de Bruges jusqu’en 2029, mais Arsenal continue d’étudier la possibilité de le recruter cet été. Mikel Arteta veut renforcer ses options offensives après la défaite des Gunners en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le service de recrutement du club entend faire évoluer l’effectif plutôt que de s’appuyer sur ses seuls succès nationaux.
Pourquoi Arsenal voit en Tzolis une option séduisante
Tzolis n’est pas un inconnu du football anglais. Il a rejoint Norwich City en 2021 et a disputé 14 matches de Premier League, même s’il a eu du mal à s’imposer comme titulaire avant de relancer sa carrière lors de passages au FC Twente et au Club Bruges.
L’intérêt des Gunners s’est concrétisé après l’échec des négociations concernant l’ailier de la Juventus Kenan Yildiz, le club italien ayant fermement indiqué que l’international turc n’était pas transférable. Tzolis est donc apparu comme une alternative crédible, capable d’apporter buts et passes décisives depuis le côté gauche.
L’ailier grec a inscrit 17 buts et délivré 23 passes décisives en championnat la saison dernière, et il peut couvrir l’ensemble de la ligne d’attaque. Sa polyvalence, son efficacité ainsi que son expérience en Ligue des champions renforcent son attrait, alors qu’Arsenal cherche à renouveler son secteur offensif.
- AFP
Arsenal poursuit activement ses démarches pour recruter plusieurs attaquants.
Arsenal devrait poursuivre ses démarches pour recruter Tzolis tout en explorant d’autres pistes offensives, notamment celle menant à Rogers. Alors que le mercato estival avance, les Gunners entendent renforcer la concurrence et l’efficacité dans le dernier tiers du terrain afin de défendre leur titre de champions de Premier League.