Tzolis n’est pas un inconnu du football anglais. Il a rejoint Norwich City en 2021 et a disputé 14 matches de Premier League, même s’il a eu du mal à s’imposer comme titulaire avant de relancer sa carrière lors de passages au FC Twente et au Club Bruges.

L’intérêt des Gunners s’est concrétisé après l’échec des négociations concernant l’ailier de la Juventus Kenan Yildiz, le club italien ayant fermement indiqué que l’international turc n’était pas transférable. Tzolis est donc apparu comme une alternative crédible, capable d’apporter buts et passes décisives depuis le côté gauche.

L’ailier grec a inscrit 17 buts et délivré 23 passes décisives en championnat la saison dernière, et il peut couvrir l’ensemble de la ligne d’attaque. Sa polyvalence, son efficacité ainsi que son expérience en Ligue des champions renforcent son attrait, alors qu’Arsenal cherche à renouveler son secteur offensif.