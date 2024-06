A partir des stats et de son historique dans la compétition, retrouvez nos pronostics et notre analyse sur le parcours de la Slovénie à l'Euro 2024.

Slovénie : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe C

Sélectionneur : Matjaž Kek

Matjaž Kek Qualifié en tant que : Deuxième du Groupe H

Deuxième du Groupe H Meilleur Résultat : Phase de Groupes (2000)

C'est le premier grand tournoi de la nation balkanique en 14 ans. La seule apparition de la Slovénie dans le grand tournoi international du continent remonte à 2000, une génération entière de Slovènes passionnés de football n'ayant pas encore vu leur nation participer à l'Euro.

L'approche bien rodée de la Slovénie cet été pourrait causer quelques maux de tête dans le Groupe C. Avec des joueurs comme Benjamin Sesko du RB Leipzig en attaque, et Jan Oblak - souvent considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde - dans le but, plus le duo d'Udinese composé de Sandi Lovric et Jaka Bijol au milieu de terrain et en défense, respectivement, il y a des éléments pour tenir tête à n'importe quelle équipe.

Fait intéressant, ce sera le premier grand tournoi d'Oblak avec la Slovénie. S'il peut garder les adversaires du Groupe C muets, ne soyez pas surpris si Sesko se montre très actif de l'autre côté.

Presque des débutants dans l'Euro

Le deuxième du Groupe H des qualifications n'a pas encore fait beaucoup de vagues dans cette compétition. Cela rend un guide de paris où nous visons une analyse approfondie de chaque participation précédente des nations au tournoi un peu problématique.

Lors de leur seule apparition, la Slovénie a terminé en bas d'un groupe composé de l'Espagne, de la Yougoslavie et de la Norvège. Malgré cette dernière place, cela n'a pas entamé l'ego de ce pays fier. Deux matchs nuls (3-3 contre la Yougoslavie et 0-0 contre la Norvège) et une défaite 1-2 contre l'Espagne devant 51 300 spectateurs à l'Amsterdam Arena les ont menés à leur prochain duel cette année : le Danemark à Stuttgart.

Ils faisaient partie des huit équipes qui se sont révélées rentables lorsqu'ils misaient sur le marché des "plus de 2,5 buts" plutôt que sur les marchés basés sur les résultats.

Le match nul 3-3 et la défaite 2-1 face à Raul et Etxeberria ont permis à la Slovénie de quitter la compétition avec un bénéfice de +0,84 unités sur le marché des plus de 2,5 buts, juste devant les Pays-Bas (+0,76 unités) et à égalité avec la Suède, le Danemark et l'Angleterre (+0,84 unités).

Astuces judicieuses

Les plus astucieux d'entre vous l'auront peut-être déjà deviné, mais la démarche la plus sage du point de vue slovène était de miser sur le match nul dans le 1X2. Bien sûr, ce ne sont que trois matchs, mais aucune autre nation ne se vante d'un retour sur investissement plus significatif lorsqu'on parie sur le match nul que la Slovénie (130,67%), au grand dam de la Norvège et de la Yougoslavie de l'époque.

Avec l'un des meilleurs gardiens d'Europe et une dispersion de talents véritablement de haut niveau à l'état brut, cette équipe slovène peut à nouveau endosser le rôle de l'outsider face à une ou deux équipes nationales inattendues.

SLOVENIE : HISTORIQUE DES PARIS 1X2 AUX EUROS

Euros Matchs Victoire Nul Défaite Victoire (Profits/Pertes) Nul (Profits/Pertes) Défaite (Profits/Pertes) Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 3 0 2 1 -3 3,92 -1,57 -100% 130,7% -52,3% 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 Non qualifié x x x x x x x x x 2012 Non qualifié x x x x x x x x x 2016 Non qualifié x x x x x x x x x 2020 Non qualifié x x x x x x x x TOTAL 3 0 2 1 -3 3,92 -1,57 -100% 130,7% -52,3%

SLOVENIE : HISTORIQUE DES PARIS PLUS OU MOINS 2,5 BUTS AUX EUROS

Euros Matchs Moy. Buts marqués Moy. Buts encaissés Moy. Total de buts Plus de 2,5 buts Moins de 2,5 buts Plus de 2,5 buts (Profits/Pertes) Moins de 2,5 buts (Profits/Pertes) Plus de 2,5 buts ROI% Moins de 2,5 buts ROI% 2000 3 1,33 1,67 3,00 2 1 0,84 -1,08 28% -36% 2004 Non qualifié x x x x x x x x x 2008 Non qualifié x x x x x x x x x 2012 Non qualifié x x x x x x x x x 2016 Non qualifié x x x x x x x x x 2020 Non qualifié x x x x x x x x x TOTAL 3 1,33 1,67 3,00 2 1 0,84 -1,08 28% -36%