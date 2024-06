Nous vous présentons notre analyse et nos pronostics pour la Slovaquie à l'Euro 2024 à partir de statistiques et de son historique ans le tournoi.

Slovaquie : quel parcours à l'Euro 2024 ?

Groupe E

Sélectionneur : Francesco Calzona

Qualifié en tant que : Deuxième du groupe J

Meilleure performance : Huitième de finale (2016)

La Slovaquie pourrait bien avoir de la chance pour la troisième fois aux Championnats d'Europe.

Les Sokoli étaient présents en 2016 et 2020 et ils ont été constants, à défaut d'être exceptionnels. Ils ont remporté un match sur trois lors de la phase de groupes, terminant à la 3ème place dans les deux compétitions. En 2016, un match nul lors de la troisième journée contre l'Angleterre leur a permis d'obtenir un point qui les a qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils ont ensuite été battus 3-0 par l'Allemagne en huitième de finale.

Alamy

L'ère post-Hamšík

C'est la première fois qu'ils devront jouer sans le talismanique Marek Hamšík. Désormais à la retraite, l'ancien milieu de terrain de Naples fera partie du staff technique de la Slovaquie.

Hamšík a fait plus de 500 apparitions pour l'équipe de Serie A, mais il n'est pas le seul membre de ce groupe à avoir des liens avec Naples. L'entraîneur principal, Francesco Calzona, partage son temps entre son équipe nationale et Gli Azzurri. Il supervise Naples depuis février, devenant la première personne à jongler simultanément entre une équipe de Serie A et une équipe nationale. Les deux équipes sont construites autour du milieu de terrain Stanislav Lobotka qui, semble-t-il, ne peut échapper au regard de Calzona.

Le groupe E offre du potentiel pour la Slovaquie. Ils affronteront la Belgique, mais plus réalistement, l'Ukraine et la Roumanie pour une place en huitièmes de finale. Leur tendance historique à ne remporter qu'un seul match pourrait suffire dans un groupe avec trois équipes apparemment de force égale.

Un manque de flair ?

La tendance de la Slovaquie à obtenir précisément une victoire lors d'un Championnat d'Europe a affecté leurs données historiques de paris. Ils sont l'une des rares nations rentables sur le marché 1X2. Les Sokoli ont disputé sept matchs dans ce tournoi depuis 2000. Les parier pour une victoire à chaque match avec une seule unité aurait rapporté +2.21 unités avec un retour sur investissement (ROI) de 31,57 %. La victoire 2-1 contre la Pologne à l'Euro 2020 a rapporté la plupart de ces gains.

Les buts pourraient être une voie d'entrée pour les parieurs. Cinq de leurs sept matchs précédents dans cette compétition se sont terminés avec plus de 2,5 buts. Parier sur les overs aurait rapporté 4,79 unités, le deuxième plus haut gain de toutes les nations depuis 2000. Ils ont le plus haut ROI dans ce marché pour toute équipe nationale ayant participé à au moins deux tournois.

Sur ces 4,79 unités, 3,60 auraient pu être gagnées en 2016. Certains soutiendraient qu'une équipe comprenant Vladimir Weiss, Miroslav Stoch, Marek Hamšík et un Róbert Mak en pleine forme serait plus encline à marquer des buts.

La Slovaquie en 2024 pourrait sembler plus solide et dépourvue de flair sur le papier, mais les données montrent des similitudes avec ces équipes. La Slovaquie a terminé avec un nombre identique de victoires, de matchs nuls, de défaites, de buts pour et de buts contre lors des campagnes de qualification pour les Euros 2016 et 2024.

Peut-être que les vieilles habitudes de la Slovaquie sont tenaces. Une fois que Calzona reviendra au nord après sa parenthèse campanienne, il supervisera une équipe remplie de qualité. Si l'histoire se répète, attendez-vous à ce que la Slovaquie remporte son match de groupe habituel et que les buts pleuvent des deux côtés.

Historique des paris 1X2 de la Slovaquie à l'Euro

Euro Matchs Gagné FT Nul FT Perdu FT Gain P/L Nul P/L Perdu P/L ROI Gain % ROI Nul % ROI Perdu % 2000 Non qualifié - - - - - - - - - 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 Non qualifié - - - - - - - - - 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 4 1 1 2 -0.69 -0.85 0.44 -17.3% -21.3% 11.0% 2020 3 1 0 2 2.90 -3.00 0.18 96.7% -100.0% 6.0% TOTAL 7 2 1 4 2.21 -3.85 0.62 31.6% -55.0% 8.9%

Historique des paris over/under 2.5 buts de la Slovaquie à l'Euro

Euro Matchs Moy GF Moy GA Moy GT Over 2.5 Under 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L ROI Over 2.5 % ROI Under 2.5 % 2000 Non qualifié - - - - - - - - - 2004 Non qualifié - - - - - - - - - 2008 Non qualifié - - - - - - - - - 2012 Non qualifié - - - - - - - - - 2016 4 0.75 1.50 2.25 3 1 3.60 -2.49 90.0% -62.3% 2020 3 0.67 2.33 3.00 2 1 1.19 -1.49 39.7% -49.7% TOTAL 7 0.71 1.86 2.57 5 2 4.79 -3.98 68.4% -56.9%