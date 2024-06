Pronostic Slovaquie Roumanie - Euro 2024 26/06/2024 : Victoire de la Roumanie et remboursé si match nul

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Slovaquie Roumanie, troisième journée du groupe E de l'Euro 2024, ce mercredi à 18h.

Pronostic Slovaquie Roumanie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Slovaquie Roumanie : probabilités et cotes

Roumanie vainqueur et remboursé si match nul ⭐ avec des cotes de @1.86 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 53 % pour que la Roumanie ne perde pas le match.

pour que la Roumanie ne perde pas le match. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @ 2.00 sur Winamax, indiquant une probabilité de 50 % pour que les deux équipes marquent au moins un but.

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @ 1.38 sur Betclic, indiquant une probabilité de 72 % qu'il y ait deux buts ou moins durant la rencontre.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Toutes les équipes du groupe E de l'Euro 2024 sont à égalité avec trois points, rendant la dernière journée décisive. La Slovaquie affronte la Roumanie avec les deux nations en lice pour une place en phase à élimination directe. La Belgique et l'Ukraine sont également à trois points et s'affrontent, donc tous les scénarios sont possibles.

Une victoire de la Slovaquie ou de la Roumanie pourrait potentiellement les voir en tête du groupe. Les deux équipes sont considérées comme des outsiders, mais leurs performances jusqu'à présent montrent qu'elles sont capables de créer des surprises.

La Slovaquie a commencé sa campagne avec une victoire prometteuse 1-0 contre la Belgique, grâce à un but d'Ivan Schranz. Cependant, leurs fortunes ont changé lors du deuxième match contre l'Ukraine. Malgré un but précoce de Schranz, les hommes de Franco Calzona n'ont pas pu maintenir leur avance et ont succombé à une défaite 2-1.

Le parcours de la Roumanie a été tout aussi turbulent. Ils ont commencé avec une victoire éclatante 3-0 contre l'Ukraine, montrant leur puissance offensive. Cependant, leur incapacité à convertir des occasions contre la Belgique leur a coûté cher, puisqu'ils ont perdu 2-0.

Les effectifs probables pour Slovaquie Roumanie

La composition probable de la Slovaquie en 4-3-3 :

Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín.

La composition probable de la Roumanie en 4-1-4-1 :

Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; M. Marin; Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă; Drăguș.

Les meilleurs paris à prendre pour Slovaquie Roumanie

Slovaquie vs Roumanie Pari 1 : Roumanie vainqueur et remboursé si match nul @1.86 sur Parions Sport

Comme la Slovaquie a besoin d'au moins un point pour rester en lice pour les phases à élimination directe, leur plan de jeu se concentrera probablement sur une défense solide et des transitions rapides, en comptant sur la touche de buteur d'Ivan Schranz.

Cependant, la Slovaquie a eu du mal à maintenir son intensité en deuxième mi-temps contre l'Ukraine. Leur défense a flanché, permettant à Mykola Shaparenko et Roman Yaremchuk de renverser la situation.

La Roumanie visera à dominer la possession et à être plus clinique devant le but que contre la Belgique. Dans les deux matchs, particulièrement dans la victoire 3-0 contre l'Ukraine, la Roumanie a montré qu'elle pouvait créer des opportunités.

Cependant, ils ont souvent été pris en contre contre la Belgique. Leur organisation défensive sera cruciale pour contrecarrer les contre-attaques slovaques. En termes de paris, si le match se termine par un match nul, vous serez remboursé.

Slovaquie vs Roumanie Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 2.00 sur Winamax

La Slovaquie a marqué lors de ses cinq derniers matchs et la Roumanie a inscrit trois buts contre l'Ukraine lors de leur premier match. Par conséquent, il y a de fortes chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets lors de cette rencontre. Cependant, avec les deux équipes conscientes de la préservation de leur différence de buts de +1 pour la Roumanie et 0 pour la Slovaquie, elles ne prendront probablement pas trop de risques.

Les équipes du groupe E bénéficieront de jouer mercredi, car les résultats des autres groupes clarifieront ce dont elles ont besoin pour avancer en huitièmes de finale. La qualification pour la phase à élimination directe représente une opportunité historique pour les deux nations, ce qui pourrait conduire à une approche prudente et potentiellement à se contenter d'un match nul.

La Slovaquie n'a perdu que quatre de ses 19 derniers matchs internationaux et n'a pas enregistré de défaites consécutives depuis septembre 2022.

Slovaquie vs Roumanie Pari 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1.38 sur Betclic

Le match promet d'être une bataille âprement disputée avec des enjeux élevés. Les deux équipes ont montré qu'elles pouvaient marquer et créer des occasions, mais leurs vulnérabilités défensives ont également été exposées.

Ivan Schranz est en bonne forme, ayant marqué lors des deux premiers matchs de groupe de la Slovaquie. Parier sur lui pour trouver à nouveau le chemin des filets pourrait être un choix judicieux, compte tenu de sa performance constante dans le tournoi jusqu'à présent.

Depuis qu'ils sont devenus un pays indépendant, la Slovaquie n'a jamais battu la Roumanie, enregistrant quatre nuls et quatre défaites. Pendant ce temps, la Roumanie vise à se qualifier pour les phases à élimination directe du Championnat d'Europe pour la deuxième fois de son histoire.

Avec les deux équipes ayant besoin d'au moins un point pour avoir une chance de progresser, une approche prudente pourrait conduire à un autre match nul. En termes de paris, si seulement deux buts sont marqués pendant le match, votre mise sera gagnante.

