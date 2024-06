Euro 2024 : Zoom sur l'Allemagne

Historique, paris les plus rentables, joueurs à suivre : toutes les infos à connaître avant de miser sur l'Allemagne pendant l'Euro 2024

Groupe A

Entraîneur : Julian Nagelsmann

Qualifié comme : Hôte

Meilleur résultat : Vainqueurs (1972, 1980, 1996)

Alors que l'Allemagne s'apprête à accueillir cette compétition continentale pour la première fois depuis 1988, on pourrait penser que tout ne va pas pour le mieux pour Die Mannschaft.

En effet, l'équipe allemande n'a pas réussi à franchir la phase de groupes de son dernier grand tournoi. Hansi Flick est devenu le premier entraîneur de l'équipe nationale allemande à être licencié. Son successeur en Allemagne a été son successeur au Bayern Munich.

Julian Nagelsmann n'a pas eu la tâche facile. L'Allemagne avait perdu quatre de ses six derniers matches et disposait de moins d'un an pour se préparer à un tournoi majeur à domicile.

⚽ Qui sont les favoris de l'Euro 2024 ?

Un retour de Kai Havertz au poste d'arrière latéral ?

En l'absence de compétitions qualificatives, Nagelsmann a profité des nombreux matches amicaux pour expérimenter. Il a essayé de nouveaux joueurs dans de nouveaux systèmes, avec un succès mitigé. Il est peu probable que l'on revienne à un système à deux attaquants et le temps de jeu de Kai Havertz en tant que latéral gauche restera certainement un essai de deux matches.

D'autres tentatives ont été plus fructueuses. La Mannschaft a peut-être résolu son problème de latéral gauche avec Maximilian Mittelstädt, de Stuttgart. Le joueur de 27 ans a été titularisé à deux reprises lors des récents matches amicaux contre la France et les Pays-Bas, et a trouvé le chemin des filets contre ces derniers. Pour regarder vers l'avant, Nagelsmann a regardé vers le passé. Toni Kroos est revenu en équipe nationale près de trois ans après avoir raccroché les crampons et a apporté la stabilité et le calme dont l'équipe avait tant besoin au milieu de terrain.

Soudain, cette équipe semble être l'une des plus fortes du football international. Florian Wirtz, le feu follet de Leverkusen, et Jamal Musiala, le joueur du Bayern, peuvent évoluer au milieu de terrain. Les coéquipiers bavarois de ce dernier, Leroy Sane et Serge Gnabry, peuvent revenir et jouer derrière Havertz, qui a retrouvé une position plus familière à l'avant. Kroos, Thomas Muller et Ilkay Gundogan apporteront l'expérience nécessaire à une équipe de tête en pleine effervescence.

Un potentiel élevé, des attentes plus élevées ?

L'Allemagne suscite de grandes attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les bookmakers prédisent toujours le succès pour Die Mannschaft, mais ils n'ont pas été à la hauteur ces derniers temps.

Naturellement, une tendance similaire peut être observée sur le marché 1X2. En misant sur une victoire de l'Allemagne dans les 27 matches en 90 minutes, on obtient un bénéfice/perte de -5,21u. Ce retour sur investissement de -19,30 % place l'Allemagne au 30e rang sur 35 équipes. Cette nation a remporté de nombreux matches dans cette compétition au cours de cette période, terminant vice-championne en 2008 et atteignant les demi-finales en 2012 et 2016.

Si l'on combine ces deux données, on obtient une bonne compréhension des performances de l'Allemagne dans cette compétition au cours des dernières décennies. Même si elle n'a pas remporté la coupe depuis 1996, elle a connu le succès. Le succès engendre des attentes et, jusqu'à présent, l'Allemagne n'a pas été à la hauteur de ces exigences.

Au vu des événements de ces dernières années, rares sont ceux qui considèrent le pays hôte comme le vainqueur probable de cette compétition. La situation peut convenir à l'Allemagne, puisque l'Angleterre, la France et potentiellement l'Espagne la devancent dans les pronostics d'avant-tournoi. Cet été, elle pourrait commencer à compenser 28 années de contre-performances.

Historique de l'Allemagne pour les paris 1X2

Euro Matches Victoire TR Nul TR Défaite TR Victoire Gain/Perte Nul Gain/Perte Défaite Gain/Perte Victoire ROI% Nul ROI% Défaite ROI% 2000 3 0 1 2 -3.00 0.22 2.52 -100.0% 7.3% 84.0% 2004 3 0 2 1 -3.00 5.19 1.34 -100.0% 173.0% 44.7% 2008 6 4 0 2 1.74 -6.00 1.98 29.0% -100.0% 33.0% 2012 5 4 0 1 2.53 -5.00 -0.40 50.6% -100.0% -8.0% 2016 6 3 2 1 -1.75 0.96 -3.24 -29.2% 16.0% -54.0% 2020 4 1 1 2 -1.73 6.75 1.34 -43.3% 168.8% 33.5% TOTAL 27 12 6 9 -5.21 2.12 3.54 -19.3% 7.9% 13.1%

Historique de l'Allemagne pour les paris plus/moins de 2,5 buts

Euro Matches Moy Buts Encaissés Moy Buts marqués Moy Buts Total Plus de 2.5 Moins de 2.5 Over 2.5 P/L Under 2.5 P/L Over 2.5 ROI% Under 2.5 ROI% 2000 3 0.33 1.67 2.00 1 2 -1.08 0.84 -36.0% 28.0% 2004 3 0.67 1.00 1.67 1 2 -1.08 0.84 -36.0% 28.0% 2008 6 1.67 1.17 2.83 3 3 0.54 -0.37 9.0% -6.2% 2012 5 2.00 1.20 3.20 4 1 2.92 -3.15 58.4% -63.0% 2016 6 1.17 0.50 1.67 1 5 -3.77 2.77 -62.8% 46.2% 2020 4 1.50 1.75 3.25 2 2 -0.70 -0.18 -17.5% -4.5% TOTAL 27 1.33 1.15 2.48 12 15 -3.17 0.75 -11.7% 2.8%