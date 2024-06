Pronostic Ukraine Belgique - Euro 2024 26/06/2024 : Nul à la mi-temps et la Belgique gagne à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Ukraine Belgique, troisième journée du groupe E de l'Euro 2024, ce mercredi à 18h.

Pronostic Ukraine Belgique : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Ukraine Belgique : probabilités et cotes

Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ @ 1.98 avec Parions Sport, représentant une probabilité de 51% pour un match avec deux buts ou moins.

pour un match avec deux buts ou moins. Victoire de la Belgique ⭐ @ 1.68 avec Winamax, représentant une probabilité de 60% pour que la Belgique batte l'Ukraine.

pour que la Belgique batte l'Ukraine. Match nul en première mi-temps ⭐ @ 2.15 avec Betclic, représentant une probabilité de 47% pour que le match soit à égalité à la mi-temps.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Ukraine et la Belgique ont toutes deux enregistré une victoire et une défaite lors de leurs deux premiers matchs dans le groupe E. Les quatre équipes sont à égalité avec trois points, la Belgique et la Roumanie ayant actuellement la meilleure différence de buts.

L'Ukraine a été surprise par la Roumanie lors de son premier match de groupe, les Roumains s'imposant confortablement 3-0. Les Ukrainiens ont retroussé leurs manches et ont montré un grand caractère en remontant un but de retard pour battre la Slovaquie 2-1. Ils savent qu'un point contre les Belges devrait suffire pour se qualifier en deuxième ou troisième place.

La Belgique a également dû se regrouper après un revers lors du premier match, perdant 1-0 contre les Slovaques. Certains ont dit que la Belgique avait pris la Slovaquie trop à la légère et en a payé le prix.

Ils ont répondu de la meilleure façon possible en gardant la Roumanie à zéro dans une victoire simple 2-0. La Belgique sait qu'une victoire leur offre le meilleur chemin vers les phases finales, mais après le match contre la Slovaquie, ils accepteront probablement la qualification de n'importe quelle manière.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Ukraine Belgique

La composition probable de l'Ukraine en 4-2-3-1 :

Trubin; Zinchenko, Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko; Brazhko, Shaparenko; Sudakov, Mudryk, Yarmolenko; Dovbyk.

La composition probable de la Belgique en 4-2-3-1 :

Casteels; Theate, Castagne, Faes, Vertonghen; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Lukebakio; Lukaku.

Les meilleurs paris à prendre pour Ukraine Belgique

Ukraine vs Belgique Pari 1 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1.98 avec Parions Sport

La situation unique entourant la composition du groupe E signifie que ni la Belgique ni l'Ukraine n'ont besoin de gagner pour se qualifier. Un match nul verra probablement les deux se qualifier en deuxième place ou comme l'une des meilleures troisièmes nations.

Par conséquent, nous ne devrions pas assister à un match ouvert. Si l'une des équipes prend du retard, cela pourrait signifier un désastre pour ses espoirs d'atteindre la phase à élimination directe.

Les deux équipes n'ont en moyenne marqué qu'un but par match dans le tournoi jusqu'à présent.

Ukraine vs Belgique Pari 2 : Victoire de la Belgique @ 1.68 sur Winamax

Si nous devions soutenir une nation gagnante, la Belgique est certainement la plus susceptible de franchir la ligne d'arrivée. Ils ont de nombreux joueurs de grand match qui peuvent faire la différence sur la plus grande scène.

Romelu Lukaku semble être revenu à son meilleur niveau lors de la victoire contre la Roumanie. Il est l'un des attaquants les plus uniques d'Europe, avec une constitution physique immense et des qualités techniques solides. Il est difficile à arrêter lorsqu'il est plein de confiance.

Le créateur en chef, Kevin De Bruyne, était également en grande forme contre les Roumains. Son éventail de passes et son dynamisme peuvent être la perte des meilleures équipes du monde, et encore moins de l'Europe.

Ukraine vs Belgique Pari 3 : Match nul en première mi-temps @ 2.15 sur Betclic

S'il y a un gagnant dans l'autre rencontre du groupe E entre la Roumanie et la Slovaquie, un match nul suffira pour que la Belgique et l'Ukraine atteignent les phases finales.

Il pourrait s'agir d'un cas où les deux équipes s'évaluent pendant la première mi-temps jusqu'à ce que l'issue probable entre la Roumanie et la Slovaquie à Francfort devienne claire.

Bien que la Belgique ait été rapide à marquer dans les deux premières minutes contre la Roumanie, elle était une bête blessée après sa défaite contre la Slovaquie. Ils avaient alors quelque chose à prouver, mais les enjeux sont encore plus élevés maintenant.

